Prostat Kanserli Hastalar Kemoterapiden Kurtulabilir

Devrim niteliğindeki yeni bir kan testi, prostat kanseri olan erkeklere aylarca süren ve sancılı bir süreç olan kemoterapiden kurtulma konusunda umut ışığı oldu.

Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü'ndeki bilim insanları, kanser hücrelerini kandan süzerek daha önce hiç olmadığı kadar ayrıntılı olarak analiz etmek için yeni testi kullandılar. Test, prostat kanserinin kemoterapiye dirençli hale gelmeye başladığı zaman onları fark etmelerini sağlar. Bu da hastaların hormon ilaçları veya immünoterapi gibi diğer tedavilere hızla geçmelerine izin verir.

Şu anda çoğu kemoterapi sadece kanser semptomları daha da kötüye gittiğinde durmaktadır. Bu semptomlar, tümörün evrimleştiği ve tekrar yayılmaya başladığını işaret etmektedir. Ancak bu, erkeklerin gerçekten işe yaramayan ve aylar süren zayıflatıcı tedaviden geçebileceği anlamına gelir. Sadece Britanya'da her yıl prostat kanseri teşhis edilen 47.000 erkeğin, 10.000'i kemoterapi tedavisi görmektedir. Sıvı biyopsilerin ilk uzmanlarından biri olan Profesör Johann de Bono, bu testin kanser tedavisini değiştireceğini düşünüyor.

Aynı zamanda çalışma lideri olan Profesör Johann de Bono yaptığı açıklamada, "Tedaviden önce, tedavi sırasında ve sonrasında yeni kan testinin kullanılması, kansere yanıt olarak kişinin kanserinin nasıl geliştiğine yakından bakmamızı sağlayacaktır. Ayrıca tedavi bozukluğunu daha erken bir aşamada tespit etmemize izin verebilir ve bu sayede ileri prostat kanseri olan kişileri çalışmaya daha yatkın tedaviye geçirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Nihayetinde bu teknoloji, doktorların kanserleri genetik yapılarına göre doğru bir şekilde hedeflemelerini, geliştikçe tümörleri yakından izlemelerini ve kanserin belirli bir tedaviye dirençli hale gelmesi durumunda ilaçları değiştirebilmelerini sağlayabilir. Uzmanlar, birçok hasta için gereksiz olan kemoterapi tedavisini görmelerini önleyebileceklerine inanıyorlar. Yeni test, kandaki tümör hücrelerini yakalar ve genetik yapıları hakkında ayrıntılı bir bilgi sunar.

Şimdiye kadar içgörü derecesi biyopsi örnekleri alarak mümkün olmuştur ve acı verici bir prosedürdür. Zor bir süreç olduğu için biyopsiler sıklıkla yapılamaz, yani kanser mutasyona uğrarsa, fark edilmeleri aylar alabilir. Yeni kan testi, 90 dakika sürüyor, bu da doktorların birkaç günde bir tekrarlayabilmeleri ve kanserin neler yaptığını anında anlayabilmeleri anlamına geliyor. Doktorlar bunu daha önce prostat kanseri gibi katı tümörleri göreceli olarak kararlı hale getirirken, birçok hücrenin kan akışına karışmamasını sağladı.

Araştırmacı ekip, Royal Marsden NHS kanser hastanesinde ilerlemiş prostat kanserli 14 erkek üzerinde uygulanan testin ilk kullanımının sonuçlarını açıkladı. Klinik Kanser Araştırmaları tıbbi dergisinde paylaşılan bulgular, örnek başına 167 hücre yöntemiyle karşılaştırıldığında 12.500 kanser hücresinin ekstrakte edildiğini gösterdi. Ekip, bu hücrelerin hangi ilaçların işe yaradığını görmek için testler yapılmasına olanak sağlayabilecek mini tümörler yetiştirmek için bile kullanabileceğini keşfetti. Profesör de Bono, 1000 hasta üzerinde daha büyük bir deneye başlıyor ve yöntemin başarılı olacağına olan inancı tam.