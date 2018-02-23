Apple, Fransa çapında birkaç aydır boğuştuğu protestolarla ilgili başvurduğu Paris Yüksek Mahkemesi tarafından veto yedi.

Apple'ın Fransa çapındaki birçok 'Apple Store' mağazası önünde, muhtelif zamanlarda protestolar gerçekleştiren ve Apple tarafından 'işlerinin baltalanması' suçlaması ile mağazaların önünden uzaklaştırılması istenen aktivistler ile ilgili mahkemeden Apple'a olumsuz yanıt geldi. Şimdilik protestolarına devam edebilecekler.

Mahkemeden Apple cephesine gelen yanıt, mağazaların önündeki protestocuların varlığının, 'barış içinde toplanma özgürlüğü, protesto hakkı ve fikrini özgürce ifade edebilme' kapsamında değerlendirileceği ve buradaki protestoların müşterilerin mağazalara girmesine engel teşkil etmediği, herhangi bir şiddet ve vandalizm eyleminde bulunmadıkları da göz önüne alınarak protestoculara herhangi bir müdahelede bulunulmayacağı yönünde oldu. Mahkeme bununla da kalmayarak, protestoları 'kamu yararına uygun' statüsünde değerlendirererek protestocu grup Attac'ın 2000 dolarlık yasal avukat ücretini de Apple'ın ödemesine hükmetti.

Attac, 2016 yılında Apple'ın İrlanda'ya ödediği 13 milyon dolarlık vergiyi geri almak için açtığı davayı protesto ediyor ve şirketi 'Vergi Hırsızı' olarak tanımlıyor. Önümüzdeki günler neler gösterir bilinmez ama şu an için Attac, protestolarındaki davranışları bu çizgide sürdürdüğü sürece Apple mağazalarının önünde eylemlerine devam edebilecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu tip bir karar başka ülkeler için de örnek teşkil edebilir mi?