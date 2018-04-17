Protez Uzuv Olarak Bıçak Kullanan Orta Çağ Adamı

İtalyan antropologlar, Orta Çağ’da bir erkeğin nasıl amputasyondan kurtulduğunu ve bir protez olarak bıçağın nasıl kullanıldığını gösteren araştırmalarını açıkladılar.

Antropologlar, İtalya'da ortaya çıkarılan ve sadece sağ elinin amputasyondan kurtulmuş gibi görünen bir Orta Çağ dönemi iskeletinin ayrıntılarını anlattılar. Protez bir uzuv olarak bıçak ile nasıl yaşadı?

Sıra dışı iskelet, Kuzey İtalya'nın Veneto kentindeki Povegliano Veronese'nin Longobard nekropolü kazılarının bir parçası olarak keşfedildi. T US 380 olarak adlandırılan örneğin kalıntıları, 6. ve 8. yüzyıla dayanmaktadır.

Adam, El Olarak Bıçak Kullandı

Antropoloji Bilimleri Dergisi'nde belgelenen yeni araştırma, adamın eksik elini bir bıçakla nasıl değiştirdiğini anlatıyor. Adam, silah benzeri protezini deri kayışlarla birbirine bağlamış. Bilim insanları, adamın elini bağlamak için dişlerini de kullandığını belirtiyor.

El, Ceza Olarak Alınmış Olabilir

Roma Üniversitesi'nden antropolog Ileana Micarelli tarafından yürütülen yeni araştırma, adamın elini tek bir darbeyle çıkarıldığını ve araştırmacıların bir kavgada kaybolabileceğinden şüphelenmeleri gerektiğine dikkat çekiyor. Diğer teoriler ise, Orta Çağ ‘da İtalya'nın bazı kesimlerinde yaygın olan bir cezanın parçası olarak düşünülüyor.

Yöntemi ne olursa olsun bilim insanları için heyecan verici olan şey, erkeğin sterilizasyon tekniklerinden ve daha antibiyotikler bile icat edilmeden önce bir amputasyona dayanabilmesidir. Araştırma ekibi, iyileşmiş yaralanma örneğinin erkeğin kan kaybını durdurma hakkında bir şey bilen bir ortamda olduğu fikrini öne sürmektedir.

Adamın bilek kemiklerini inceleyerek bir protez kullandığını belirleyen araştırmacılar, kemik iyileşme dokusunun, kemiklerin uçlarında el bileğinin sık sık biyomekanik güç ürettiğini gösteren bir fark olduğunu keşfettiler.

Protez Cihazı Cesete Yakın Bulundu

Ekibin teorilerini desteklemek için daha fazla kanıt vardı. Bir bıçağın bulunması, ayrışmış organik materyalin izlerini gösteren D-şekilli bir toka buldular. T US 380, mezarlardan çıkarılan diğer iskeletler gibi, kollar göğsünde çapraz halde bulundu. Ayrıca ampute elin hizasında bıçak yer alıyordu.

Araştırmacılar, bu diğer güçlü kanıtlara ek olarak erkeğin dişlerinin genellikle protez uzvunu vücuduna bağlamak için kullandığını kanıtlayacak bir yapı da buldular.

Bravo doğrusu… Adam, daha antibiyotik bulunmadan önce böyle bir yöntemle ayakta kalmayı başarmış. Bizler ise şimdi bazı acılara antibiyotik alsak bile katlanamıyoruz.