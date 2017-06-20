ProtonMail, Herkes için Ücretsiz VPN Hizmeti Sunuyor

CERN ve MIT bilim insanlarının geliştirdiği ve şifreli e-posta imkanı sunan ProtonMail, artık ücretsiz VPN hizmeti sağlıyor.

CERN ve MIT bilim insanları tarafından üretilmişti ve şifreli e-posta konusunda bize yardım sağlıyordu. Şimdi ise ProtonMail, yeni bir ürün yayınladı. Bugünden itibaren kullandığınız birçok VPN hizmetini bir kenara atabilir ve bu hizmeti deneyebilirsiniz. ProtonVPN, bir yıl boyunca 10.000 kullanıcı tarafından beta testine tabi tutuldu. Ayrıca ProtonVPN'nin de kendine ait resmi bir websitesi bulunuyor.

ProtonVPN'nin en iyi yanı ise sonsuza kadar ücretsiz olması. Ücretsiz üyeliğin, ücretli üyelik sisteminde olduğu kadar sağlam bir altyapısı olmayabilir yine de bağlantınızı üç ülkedeki birden çok şifreli tünel üzerinden yönlendiriyor.

Şirket ücretsiz seçenekler sunarak daha fazla kişiye hitap edebilir. Özellikle geçtiğimiz birkaç yıldan itibaren VPN kullanımında dünya genelinde müthiş bir artış oldu. ABD'de yeni FCC başkanı ve çeşitli Senatörler, kullanıcıların verilerini koruyan kuralları geçersiz kılmayı istiyorlar. İngiltere Başbakanı Theresa May internetin düzenlenmesini istiyor. Çin, Mısır ve internetin ağır derecede sansürlendiği ülkeler de kısıtlamalardan kurtulmak için VPN'lere ihtiyaç duyulurken, diğer ülkeler, bilgi güvenliğini ve özelliğini korumak için hizmete ihtiyaç duyuyorlar.

VPN hizmetini kullanmaya karar verdikten sonra memnun kalırsanız, şirketin bu hizmeti ücretsiz olarak sürdürebilmesine yardımcı olmak için bağış yapabilirsiniz. Ayrıca ücretli üyelik kısmına da geçebilirsiniz. ProtonVPN ile şirket, kullanıcıların verilerinin hiçbir zaman 'Google ve Facebook' gibi diğer şirketlere herhangi bir reklam gerekçesiyle satılmayacağını belirtiyor.

ProtonVPN hizmetine buradan ulaşabilirsiniz.