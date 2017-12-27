PS 4’de Ana Ekran Temasını Nasıl Değiştirebiliriz ?

PlayStation’ınızı her açtığınızda o mavi arka plandan sıkıldıysanız bu yazımız sizler için

Sizde her konuda farklılıktan yanaysanız, PlayStation’daki mavi arka plandan bir süre sonra sıkılma olasılığınız yüksek. Şimdi size sonsuz seçenekleri olan tema değişimini anlatacağız.

PS 4'ünüzde temanın değiştirilmesi için iki yöntem bulunuyor. Önceden oluşturulmuş bir temayı, tema kitaplığınıza eklediyseniz yükleyebilir / PlayStation Store'dan indirebilir ya da oyun oturumlarınızdan aldığınız ekran görüntülerinden birini kullanarak tamamen özel bir arka plan oluşturabilirsiniz.

PS 4'ünüze önceden oluşturulmuş bir tema nasıl yüklenir?

1- Ana ekranınızdan Ayarlar’a (Settings)

2- Buradan Temalar’ı (Themes) bulun.

3- Bir tema seçmek için X'e veya mağazadan daha fazla bilgi bulmak için aşağı doğru ilerleyin.

Bir görüntüyü ana ekran duvar kağıdı olarak ayarlama

1- Yukarıda bahsettiğimiz gibi Ayarlar’dan Temalar’a tekrar gidin.

2- Özel’i (Custom) seçin.

3- Buradan Görüntü Seç'e girin.

4- Artık kaydettiğiniz herhangi bir ekran görüntüsünü seçebilirsiniz.

5- Uygula diyip ana ekranınıza geri döndüğünüzde değişikliğinin tamamlandığını göreceksiniz.

Bir oyunda etkilendiğimiz için bazı görüntülerin ana ekranımızda mükemmel olacağını düşünebiliriz. Ekran görüntülerini arka plan olarak kullanma yeteneği, seçenekleri tam anlamıyla sonsuz hale getiriyor ve PS 4’ünüzü bu yönde dilediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz.