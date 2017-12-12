PS Plus'ın Aralık Ayı İçin Yeni Bir Bedavası Var!

Playstation Plus üyeliği olan Playstation sahiplerinin bu ay alacağı yeni ücretsiz bir paket belli oldu!

Playstation Plus'ın Aralık ayı için bedava oyunlar listesi bir süredir yayındaydı. Ancak bugün itibariyle Aralık ayı paketine bir yenisi daha eklendi. Çok büyük bir kitleye sahip olmamasına rağmen oldukça sevilen ancak hali hazırda ücretsiz olan Smite'ın Playstation Plus Paketi, Aralık ayında ücretsiz dağıtılanlar listesine girdi. Paket 9 Ocak'a kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilir halde duracak.

Dağıtılan ücretsiz pakette 31 kostüm, 20 God ve ses paketleri ve Khepri Announcer paketi de dahil olacak. Oldukça fazla kostüm ve oynanabilir karakter sağlayacak bu paket, özellikle de Smite oyuncusuysanız oldukça hoşunuza gidecek. Bilmeyenler varsa Smite oynaması ücretsiz ve League Of Legends tarzı bir MOBA oyun. Ayrıca oyun aynı zamanda Steam üzerinden bilgisayardan da oynanabiliyor.

Bunun dışında ise Playstation Plus Aralık ayı diğer bedava oyunları ise sırasıyla şöyle;

Playstation 4 ve 4 Pro için;

Darksiders II: Deathinitive Edition

Kung Fu Panda: Showdown of Legendary Legends

Forma 8

Until Dawn: Rush of Blood

Playstation 3 için;

Xblaze: Lost Memories

Syberia Collection

Playstation Vita için;

Wanted Corp

Tüm bu oyunları Playstation modelinize göre 9 Ocak 2018'e kadar Playstation Plus'a abone olarak ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Ayrıca Playstation 4 sahibiyseniz ve hala Playstation Plus'a sahip değilseniz, Fifa veya Pes'den sıkıldıysanız ve bunlar dışında oyunlar edinmek istiyorsanız oldukça hesaplı bir yol olduğunu söyleyebiliriz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu ayın oyunlarını beğendiniz mi?