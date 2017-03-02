Konsol Dünyasının Mart Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu

PlayStation Plus ve Xbox Live Gold üyelikleri için her ay ücretsiz olarak sunulan oyunlar bu ay Xbox’ın ezici üstünlüğü ile dikkat çekiyor.

Bildiğiniz gibi konsol dünyasında oyuna para vermenin yanı sıra bir de PlayStation tarafında PS Plus, Xbox tarafında ise Live Gold üyeliğiniz de olması gerekiyor. Gerek oyunu online platformda multiplayer olarak oynamak, gerekse çeşitli özellikleri kullanabilmek için gereken bu üyelik türü, aynı zamanda size her ay beleş oyunlar veriyor.

Ancak son dönemde Xbox’ın başarılı yapımları ücretsiz olarak sunmasına rağmen PlayStation’da adı sanı duyulmamış, ya da tutmamış oyunlara yer verme alışkanlığı devam etmekte. Mart 2017 ile beraber de bu fark ciddi oranda açılıyor.

Xbox tarafı bu ay için XBO için Layers of Fear ile Evolve, XB 360 için ise Borderlands 2 ve Heavy Weapon oyunlarını sunarken, PlayStation ise PS4 için Disc Jam ve Tearaway Unfolded, PS3 için Under Night: In-Birth ve Earth Defense Force 2025 ve Vita için ise Severed ile Lumo’yu sundu.

Sonuç olarak Xbox One özellikle Layers of Fear gibi başarılı korku oyunu, Evolve gibi pek tutmasa da oldukça eğlenceli çoklu oyuncu bir oyunu ve Borderlands gibi efsaneyi sunarken, şahsen duymadığım PS oyunları ile PlayStation kullanıcılarını üzmeye ve kızdırmaya devam ediyor gibi duruyor.

Son olarak eğer PlayStation Plus ve Xbox Live Gold üyeliğiniz varsa bu oyunları artık konsolunuzdan girerek erişebilir ve ücretsiz olarak satın alabilirsiniz.