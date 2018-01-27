PS3 Controller'ını Bilgisayarınızda Nasıl Kullanırsınınız?

Günümüzde bilgisayarlar için özel kol almak oldukça pahalı olabilecek bir çözüm. Eğer sizde de eskilerden kalma bir DS3 varsa, bunu kolaylıkla bilgisayarınızda kullanabilirsiniz.

Elinizde eskiden kalma, konsolu elden çıkarmanıza rağmen bir köşede duran bir DS3 varsa veya arkadaşınızın işine yaramayan, ödünç alabileceğiniz bir tane bulunuyorsa bu rehber çok işinize yarayacaktır. Nitekim DS3 halen PC'ye çıkmış orta segment controller'ların neredeyse hepsinden (Logitech F410 ve F710'u bir kenara bırakırsak) daha iyi. Hemen vakit kaybetmeden nelere ihtiyaç duyacağımıza ve kolu nasıl sonrunsuzca, hem kablolu hem de kablosuz olarak çalıştıracağımıza geçelim. Unutmadan, DS3'ü çalıştırabilmeniz için Windows 7 ve üzeri bir işletim sistemine sahip olmanız gerekiyor.

Neler Lazım?

1. İlk olarak yukarda başında Microsoft geçen bütün gerekli dosyaları indirip kuruyoruz. Oyun oynanan herhangi bir bilgisayarda çoğunlukla mevcuttur. Kuruluysa tekrar kurmanıza gerek yok.

2. Windows 7 kullanıcısı iseniz Xbox 360 sürücülerini kurmanız gerekiyor. Windows 7'nin üzerinde bir işletim sistemine sahipseniz bu adımı atlayabilirsiniz. Nitekim bunlarda kurulu halde geliyor.

3. DS3'ümüzü USB kablosu yardımıyla bilgisayarımıza takıyoruz. Windows kolu tanıdıktan sonra, son maddede yer alan ScpToolkit'i indirip çalıştırıyoruz.

4. Programı çalıştırdıktan sonra yukardaki gibi bir yükleme ekranıyla karşılaşacaksınız. Herhangi bir ayarı değiştirmenize gerek yok. Eğer kablosuz oynayacaksanız, "ScpToolkit Blueetoth Pair Utility" yazan seçeneğin tikini kaldırmayın.

5. Bu aşamada "Finish" butonuna basmadan, yukardaki büyük yeşil butona tıklamanız gerekiyor.

6. Bu ekran biraz göz korkutucu olabilir ama telaşa mahal yok. İki farklı işlem yapacağız. İlk olarak Install Dualshock 3'e tıkladıktan sonra PS(R) diye devam eden seçeneği seçiyorsunuz. İkinci olarak da kablosuz kullanacaksanız, bilgisayarınızda bulunan Bluetooth Dongle modelini seçiyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken tek bir husus var: DS3'e ataduğınız bluetooth başka bir cihaz için kullanılamaz. Bunları yaptıktan sonra 'Force Install' seçeneğine de tıklayıp 'Install' diyoruz.

7. Bu aşamada kabloyu çıkarıp tekrar takıyoruz ve PS tuşuna basıyoruz. Hayırlı olsun. Artık DS3'ünüzü tam teşekküllü bir Xbox 360 Controller gibi, neredeyse bütün oyunlarla uyumlu şekilde kullanabilirsiniz. Eğer kurulumda veya kullanımda yaşadığınız bir sorun olursa, lütfen yorumlarda bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.