PS4 Bugüne Kadar Tam 79 Milyon Adet Satmış

31 Mart 2018’de Sony tarafından açıklanan rakamlara göre son 4 ayı kapsayan süreçte PlayStation 4, dünya geneli 2.5 milyon satış yapmış durumda. Konsolun ömürlük satış rakamı ise oldukça etkileyici, PS4 piyasaya sürüldüğü günden bu yana tam 79 milyon satmış durumda.

Bu yılın satış rakamları konusunda oldukça iyi bir iş çıkaran Sony, bu tür büyük çaplı bir satış dalgalanmasına sebep olarak geçen yıl çıkardıkları PS4 yazılımlarını gösteriyor. Geçtiğimiz sene PS4’e dair çıkarılan yazılım ve oyunların satış miktarı 50.6 milyon’dan 52 milyona çıkmıştı.

Sony’den gelen raporlar bununla da sınırlı değil. Sony, PlayStation Plus aboneliklerinde de oldukça kuvvetli bir artışa ulaşarak, 31 Mart itibari ile 2017 değerlerine oranla 26,4 milyon kullanıcıdan 34.2 milyon kullanıcıya ulaşılmış durumda.

Şu an için işleri oldukça iyi giden Sony’nin PS4 alanında gelecek Mart ayında %2 lik bir satış hacmi düşüşü yaşaması bekleniyor. PS4’ün 5 yıldır piyasada olan bir cihaz olduğu düşünülürse, bu rakam hiç de kötü gözükmüyor. Diğer yandan bu beklenen düşüşü Sony’nin ne şekilde yumuşatacağı ya da PS5’e dair bir atılıma dönüşüp dönüştürmeyeceği üzerine henüz bir bilgi mevcut değil. Son olarak sizleri PS4 adına son dönemde ortaya atılan en vurucu oyunların bir listesi ile baş başa bırakıyoruz.