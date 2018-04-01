PS4'e Bu Hafta Gelecek Oyunlar DOS Severleri Memnun Edecek

Sony, 2-6 Nisan tarihleri arasında birçok klasik oyunu, eski tip oyunları seven PlayStation 4 kullanıcılarına getiriyor.

Playstation 4 bu yeni ayda rahat durmuyor ve bu hafta, 2 - 6 Nisan tarihleri arasında bizlere birçok yeni DOS benzeri 'vintage' oyun getiriyor. Bu yazımızda sizler için gelecek oyunların beşine beraber göz atacağız:

1.The Adventure Pals

Oyun klasik bir dünyayı kurtarma oyunu fakat en yakın dostunuz, yardımcınız bir zürafa!

2. Bunny Must Die! Chelsea and the 7 Devils

1999 yılında, garip bir lanet, "purrmodynamic" enerji santrali patladığında "Bunny" nin kedi kulaklarının çıkmasına sebep oldu, sonrasında ise macera başladı. Bu klasik oyun Playstation4 kalitesiyle birleşince oldukça keyifli görünüyor.

3. Dead Land

Yeni bir Zombi oyununun çıkmadığı bir hafta hafta mıdır? Tabii ki değildir bu haftanın yeni konusu Dead Land. Korkularınızla yüzleşin, zombilere kafa tutmaya hazır olun!

4.Epic Dumpster Bear: Dumpster Fire Redux

Bu hikayede siz bir ayısınız! 'Estağfurullah' dediğinizi duyuyor gibiyim fakat bu oyunda evi elinden alınmış ve çöp konteynırlarında yaşayan bir ayının yaşam mücadelesini veriyor olacaksınız. Peşinizde çokca tehdit olacak, dikkatli oldun.

5.Minit

Bu Umut Sarıkaya karikatürlerindeki 'Çemçük' karakterleri anımsatan DOS tarzı sevimli oyun, PS4 ile yeniden hayat buluyor.

Sizler için derlediğimiz oyunlar bunlardı. Sizlerin bu oyunlar arasında ilgi çekici buldukları neler? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.