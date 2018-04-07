PS4'e Çıkacak God of War'ı Bitirmek Ne Kadar Sürecek?

Senelerdir merakla beklenen ve çıkış tarihine 2 haftadan az bir süre kalan God of War için artık son bilgiler geliyor.

Bildiğiniz üzere God of War serisinin PSP'deki oyunları hariç (o iki oyun yaklaşık 2-3 saat daha erken bitebiliyordu) neredeyse bütün yapımları 10 saat gibi bir sürede; bulmacaları da işin içine katarsak maksimum 12 saat içerisinde sonlandırılabiliyordu.

Bu bağlamda yeni God of War'ın oynanış süresi herkes tarafından merak ediliyordu. Oyunun yapımcısı Cory Barlog'un yaptığı açıklamaya göre, oyunu tamamlamak için en 25-35 saat arası bir süre oynamanız gerekecek. Oyunu bitirdikten sonra da bazı alanlara geri dönebileceğimizi söyleyen Barlog, oyunu oynarken keşfedebileceğimiz bir sürü alan olacağını ve oynanış süresini bu şekilde artırmayı planladıklarını belirtti.

3 ana oyununun toplamından bile daha fazla oyun süresi sunacak olan oyun 20 Nisan'da satışa sunulacak. 209 TL'ye ön siparişte olan oyun an itibarı ile PS4 sahiplerinin tırnaklarını kemirmesine sebep olmuş durumda.