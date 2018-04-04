Yeni Spider-Man Oyunundan Aksiyona Doyacağınız Video!

Insomniac Games tarafından geliştirilen yeni Spider-man oyunu için bir video paylaşıldı. Videoda oyundan kareler olduğu gibi geliştiricilerin oyun hakkındaki görüşleri de yer alıyor.

PS4’e çıkacak exclusive oyunlar arasında büyük bir merakla beklenen yeni Spider-Man oyunu yavaş yavaş ortaya çıkmaya devam ediyor. Bugün, oyundaki bazı aksiyonların ve kamera açılarının yer aldığı bir video paylaşıldı. Yayınlanan videoda Insomniac Games’in, Pater Parker yani namı diğer Örümcek Adam’ımız için ne kadar büyük ve kaliteli bir dünya tasarladığını görüyoruz.

Yayınlanan yeni görüntüler, oyunun momentumunun nasıl olacağını bizlere gösteriyor. Başarılı kamera açıları sayesinde Örümcek Adam’ın tüm estetik hareketlerini görebileceğimiz oyun, şu an Alpha aşamasında olmasına rağmen gerçekçi grafikleri ile PS4 kullanıcılarının iştahını kabartmaya devam ediyor.

Game Informer tarafından yayınlanan videoda, geliştiricilerin oyun hakkında kısa bilgiler verdiğini görüyoruz. Spider-Man için 'sağlam bir stil sahibi' diyen geliştiriciler, yeteneklerinden ve kendinden tamamen emin olan güçlü bir Spider-Man oluşturmak istediklerini belirttiler.

Örümcek Adam, modern sinema tarihinde pek çok kez yeniden çekilen bir seri. Haliyle bu karakterin ilk dönemlerini sık sık görüyoruz. Bu sebeple oyunda karakterimizi güçlerini yeni kazanmış biri olarak görmek yerine son derece güçlü ve yeteneklerini özümsemiş biri olarak göreceğiz.

Spider-Man oyunu Insomniac tarafından E3 2016’da tanıtılmıştı. Oyunun Spider-Man filmleriyle doğrudan bir bağlantıya sahip olmadığını doğrulayan yetkililer, oyunu hala geliştirmeye devam ediyorlar.

Insomniac, New York’un tasvir edildiği devasa açık dünyanın gerçekten büyük olacağını belirtti. Şu anda oyun için bir yayınlanma tarihi bulunmuyor, ancak daha önce yapılan açıklamaya göre bu yıl içerisinde Spider-Man oyununa ulaşacağız. Oyunun muhtemelen 2-3 ay sonra gerçekleşecek E3 2018’de çıkış tarihinin açıklanması bekleniyor.