PS4'e Özel Spider-Man Oyununun Çıkış Tarihi Açıklandı

Sony tarafında yetenekli stüdyolardan birine emanet edilen Spider-Man oyunu için çıkış tarihi sonunda ortaya çıktı.

Sony ile Marvel arasında bir nevi film ve oyun haklarının takaslanması sonucu Sony tarafından konsoluna özgü olarak hazırlanan ve Ressistance ve Ratched & Clank serileri gibi muhteşem oyunlara imza atmış Insomniac Games'e emanet edilen Spider-Man oyunu bu yıla yetişiyor.

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre oyun 7 Eylül 2018 tarihinde sadece PS4 kullanıcılarına özgü olarak satşa sunulacak. Gün içerisinde yeni videosu yayınlanan oyuna ait bir de ön-sipariş videosu Sony tarafından yayınlandı.

Videoya göre ön sipariş veren oyuncular 3 farklı kıyafete ve Spider Gadget'a sahip olacaklar. Bununla birlikte Collector's Edition'da bir sürü fiziksel materyal ve harika bir figür de bulunacak. 7 Ekim'de piyasaya çıkacak olan oyun şimdiden herkesi heyecanlandırmayı başarmış durumda.