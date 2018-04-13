PS4’ün 5.53 isimli yeni güncellemesi yayınlandı. Güncelleme pek bir şey getirmese de, ebeveyn kontrolü ve PS4 Pro için geçerli performans iyileştirmeleri ilgi topladı.

Dünyanın en popüler oyun konsolu PlayStation 4 için yeni bir güncelleme geldi. Daha önceki güncellemelerde pek çok detayın yer almasına alıştığımız için 5.53 ismiyle yayınlanan bu yeni güncelleme, pek çok kişi için yetersiz bulundu. Güncellemenin yama notları da son derece sadeydi. “Bu güncelleme, sistem performansını artırır” şeklinde bir ibare ile PS4’ün çıktığından beri en ufak yama notlarından birini paylaşan Sony, ufak bir güncelleme yapmış gibi gözükse de, işlevsellik açısından bazı güzel detaylar sunuyor.

Yeni PS4 güncellemesinde ek ebeveyn denetimleri ve PS4 Pro için performans iyileştirmeleri bulunuyor. Ayrıca konsolla beraber çalışabilen PSVR’a, satın aldığınız ve indirdiğiniz oyunları daha düzenli göstermek için bir kitaplık getirildi. Bu sayede oyun geçişlerinde VR gözlüğünü çıkarmak zorunda kalmıyorsunuz.

Ebeveyn Kontrolü

Sony, yeni güncelleme ile birlikte ebeveynlere daha fazla denetim hakkı sunuyor. Yeni güncellemeyle birlikte ebeveynler, “çocuk oyun zamanı” belirleyebilir. Ayrıca günün belirli saatlerinde oyun oynanmasını engelleyerek çocukların kontrolsüz bir şekilde oyun oynamasını engelleyebiliyorlar.

Performans İyileştirmeleri

Sony, en güçlü konsolu PS4 Pro’da oyun oynarken 2K veya daha düşük çözünürlüğe sahip televizyon veya monitörlerde görüntü kalitesini otomatik olarak iyileştirerek oyunculara daha kaliteli bir görünüm sunmaya başladı. Ayrıca, bu güncelleme ile birlikte PS4 Pro üzerinde 4K Blu-Ray videoların da izlenmesine izin verildi.

Sony’nin yeni güncellemeleri çok fazla yenilik yapmasa da, yapılan küçük yenilikler oyuncuları memnun edecektir.