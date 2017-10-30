  • PS4 için Yeni Spider-Man Fragmanı Yayınlandı

PS4 için Yeni Spider-Man Fragmanı Yayınlandı

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PS4 platformuna çıkacak olan yeni Spider-Man oyunu için yayınlanan fragmanda Peter Parker ve Miles Morales bir araya geliyor.

Sony Interactive ve Insomniac Games, yeni yayınlanan videoda Peter Parker'ın yeni Spider-Man oyununda neler yapabileceğini biraz daha gösterdi.

Bugün Paris'teki oyun haftasında Sony'nin  PlayStation sunumunda ortaya çıkarılan video, Peter Parker ve Miles Morales'in bir araya gelişini gösteriyor. Geçtiğimiz E3 konferansında Spider-Man'in aksiyonlarını görmüştük ve tıpkı Batman: Arkham City'deki gibi çevresini kendi avantajına kullanışını da rahatlıkla gözlemlemiştik. 

Insomniac Games, bu sefer bir farklılık getirerek Spider-Man dışında bir karakteri göstermeye karar verdi. Miles Morales, bu oyunda beklediğimizden çok daha büyük bir rol oynayacak gibi görünüyor.

2016 yılında E3 konferansında üretim sürecinde olduğu açıklanan Spider-Man, 2018 yılında tanıtılacak ve bir PlayStation 4 özel oyunu olacak.

Kaynak : https://www.polygon.com/2017/10/30/16570868/spider-man-ps4-trailer-marvel-insomniac-pgw-2017
Etiketler: playstation 4, spider man, peter parker, miles morales
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