PS4 için Yeni Spider-Man Fragmanı Yayınlandı

PS4 platformuna çıkacak olan yeni Spider-Man oyunu için yayınlanan fragmanda Peter Parker ve Miles Morales bir araya geliyor.

Sony Interactive ve Insomniac Games, yeni yayınlanan videoda Peter Parker'ın yeni Spider-Man oyununda neler yapabileceğini biraz daha gösterdi.

Bugün Paris'teki oyun haftasında Sony'nin PlayStation sunumunda ortaya çıkarılan video, Peter Parker ve Miles Morales'in bir araya gelişini gösteriyor. Geçtiğimiz E3 konferansında Spider-Man'in aksiyonlarını görmüştük ve tıpkı Batman: Arkham City'deki gibi çevresini kendi avantajına kullanışını da rahatlıkla gözlemlemiştik.

Insomniac Games, bu sefer bir farklılık getirerek Spider-Man dışında bir karakteri göstermeye karar verdi. Miles Morales, bu oyunda beklediğimizden çok daha büyük bir rol oynayacak gibi görünüyor.

2016 yılında E3 konferansında üretim sürecinde olduğu açıklanan Spider-Man, 2018 yılında tanıtılacak ve bir PlayStation 4 özel oyunu olacak.