Nisan Ayının Ücretsiz PlayStation Plus Oyunları

Microsoft ardından Sony de yaptığı yeni bir açıklama ile önümüzdeki ayın ücretsiz video oyunlarını duyurdu. Sony kullanıcıları bu bağlamda, Nisan ayında PS4, PS3 ve Vita için ücretsiz olarak 6 oyun indirebilecek.

Sony yaptığı yeni açıklama ile birlikte Playstation severleri, oldukça mutlu edeceğe benziyor. Eğer sizler de bir PlayStation Plus abonesi iseniz, Nisan ayı içerisinde PS4, PS3 ve Vita için ücretsiz oyunlara sahip olabileceksiniz. Eğer hali hazırda bu sistemin abonesi iseniz, bu ayki ücretsiz oyunları da almayı unutmayın.

Sony ekibi Nisan ayı için birbirinde güzel 6 oyunu ücretsiz olarak kullanıcıları ile paylaşıyor. İşte Sony’nin 3 Nisan’da ücretsiz olarak indirilebilecek o oyunları:

PS4

Mad Max

TrackMania Turbo

Q-Bert Rebooted

PS3

In Space We Brawl

Toy Home

Q-Bert Rebooted

Vita

99 Vidas

Q-Bert Rebooted

Yukarıda belirttiğimiz oyunların tümünü 3 Nisan Salı günü itibariyle PlayStation Store üzerinden ücretsiz olarak temin edebilirsiniz. Kullanıcılara hediye edilecek oyunlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bu oyunlar arasından ücretli olarak sahip olduklarınız var mıydı?