  • Nisan Ayının Ücretsiz PlayStation Plus Oyunları

Nisan Ayının Ücretsiz PlayStation Plus Oyunları Açıklandı

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Nisan Ayının Ücretsiz PlayStation Plus Oyunları Açıklandı
Microsoft ardından Sony de yaptığı yeni bir açıklama ile önümüzdeki ayın ücretsiz video oyunlarını duyurdu. Sony kullanıcıları bu bağlamda, Nisan ayında PS4, PS3 ve Vita için ücretsiz olarak 6 oyun indirebilecek.

Sony yaptığı yeni açıklama ile birlikte Playstation severleri, oldukça mutlu edeceğe benziyor. Eğer sizler de bir PlayStation Plus abonesi iseniz, Nisan ayı içerisinde PS4, PS3 ve Vita için ücretsiz oyunlara sahip olabileceksiniz. Eğer hali hazırda bu sistemin abonesi iseniz, bu ayki ücretsiz oyunları da almayı unutmayın.
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Sony ekibi Nisan ayı için birbirinde güzel 6 oyunu ücretsiz olarak kullanıcıları ile paylaşıyor. İşte Sony’nin 3 Nisan’da ücretsiz olarak indirilebilecek o oyunları:

PS4

  • Mad Max
  • TrackMania Turbo
  • Q-Bert Rebooted

PS3

  • In Space We Brawl
  • Toy Home
  • Q-Bert Rebooted

Vita

  • 99 Vidas
  • Q-Bert Rebooted

 

Yukarıda belirttiğimiz oyunların tümünü 3 Nisan Salı günü itibariyle PlayStation Store üzerinden ücretsiz olarak temin edebilirsiniz. Kullanıcılara hediye edilecek oyunlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bu oyunlar arasından ücretli olarak sahip olduklarınız var mıydı?

Kaynak : https://www.gamespot.com/articles/ps4s-free-ps-plus-games-for-april-2018-revealed/1100-6457753/
Etiketler: playstation, ps4
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