God of War Temalı PS4 Pro 20 Nisan'da Satışta!

God of War serisinin son oyunu çıkmak üzere iken, Sony sınırlı sayıda ürettiği yeni konsolunu tanıttı. PS4 Pro alacaksanız, kısa bir süre bekleyerek 'God of War' temalı bu konsola siz de sahip olabilirsiniz!

God of War serisinin uzun süredir beklenen son oyunu yolda iken, Sony PS4 Pro için yeni bir konsol üretti. Oyun ile aynı tarihte çıkacak olan ve sınırlı sayıda üretilen konsolun görüntüsü büyük beğeni topladı.

Gri ve altın sarısı renklerin yoğunlukta olduğu tasarım, God of War evreninden bazı imgeler ile süslenmiş. Oyunun hayranlarının çok beğeneciğini düşündüğümüz bu konsol, PS4 Pro'nun standart fiyatına yakın değerlerde satışa çıkacak. Amerika'da 400-500 dolar arası satış fiyatı olacağı düşünülen konsolun, diğer ülkelerde de satışa çıkacağı bildirildi ancak fiyat ile ilgili net bir bilgi mevcut değil.

Sizce Sony'nin bu yeni konsolu beklenen ilgiyi görecek mi? God of War'ı uzun süredir bekleyenlerdenseniz, siz de hem oyuna hem de bu yeni konsola dair fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.