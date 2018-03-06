God of War Temalı PS4 Pro 20 Nisan'da Satışta!

God of War serisinin uzun süredir beklenen son oyunu yolda iken, Sony PS4 Pro için yeni bir konsol üretti. Oyun ile aynı tarihte çıkacak olan ve sınırlı sayıda üretilen konsolun görüntüsü büyük beğeni topladı.
Gri ve altın sarısı renklerin yoğunlukta olduğu tasarım, God of War evreninden bazı imgeler ile süslenmiş. Oyunun hayranlarının çok beğeneciğini düşündüğümüz bu konsol, PS4 Pro'nun standart fiyatına yakın değerlerde satışa çıkacak. Amerika'da 400-500 dolar arası satış fiyatı olacağı düşünülen konsolun, diğer ülkelerde de satışa çıkacağı bildirildi ancak fiyat ile ilgili net bir bilgi mevcut değil.
God of War'ın Çıkış Tarihi Resmi Olarak Açıklandı!
Sizce Sony'nin bu yeni konsolu beklenen ilgiyi görecek mi? God of War'ı uzun süredir bekleyenlerdenseniz, siz de hem oyuna hem de bu yeni konsola dair fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.