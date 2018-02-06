PS4 Pro’ya Müzik Çalar Güncellemesi Geliyor

5.50 sürümüyle birlikte görüntü iyileştirmesinin yanı sıra bir kaç düzenleme de PS4 Pro ile müzik çalma kısmına geliyor.

Sony tarafından şu an beta sürecinde olan ve yakında Playstation 4 sahiplerine ulaştırılacak olan 5.50 sürümünün ilk paylaşılan detaylarını daha önce sizlere duyurmuştuk. Playstation 4 Pro sahiplerini oldukça mutlu edecek yeni güncellemede müzik çalar uygulamarında menü iyileştirmesi yapılacak.

Spotify ile Playstation 4 Pro üzerinden müzik dinlerken kullanıcılar geliştirilmiş yeni ara yüz kontrolleriyle isteklerini çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirecek. Ayrıca medya oynatıcı ve USB müzik çalar uygulamaları da hızlı menüye eklenecek. Ancak en önemlisi 5.50 sürümü yayınlanmasının ardından kullanıcılar, oyunların bekleme lobisinde kendi seçtikleri şarkıları dinleyebilecekler.

Yukarıdaki haberimizden ulaşabileceğiniz gibi, bu güncellemenin en önemli kısmı oyun görüntülerini büyük oranda geliştirecek olan 'Supersampling' özelliğinin eklenecek olması. Son olarak yeni güncellemeyle birlikte Sony, PS4 Pro oyun kütüphanesi için çocuk oyun süresi ve tiplerini içeren yaşam kalitesi arttırmalarına gitti. Ayrıca bu yıl Ultra HD Blu-ray sürücülü bir PS4 Pro piyasaya sürülebilir. Peki, siz Playstation 4 Pro müzik güncellemesini nasıl buldunuz?