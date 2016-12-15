PS4'ün Kontrolcüsü DualShock 4, Artık Steam'de de Kullanılabiliyor

Popüler dijital oyun platformu Steam, DualShock 4 desteğine kavuştu. Artık bilgisayar oyuncuları PS4 kontrolcülerini PC oyunlarında da kullanabilecek.

Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, özellikle PS4 kullanıcısı olup bazı oyunları PC platformunda oynamayı tercih eden ancak elindeki kontrolcüsü Steam ile uyumlu olmayan kullanıcılar için önemli bir yenilik yaptı.

Daha önce platformun DualShock 4 desteğine kavuşması için çalışmalar sürdürdüğünü duyuran Valve, nihayet beta testlerini tamamladı ve Steam'i DualShock 4 tam anlamıyla destekli hale getirdi. Artık Steam'deki oyunlar ekstra uğraş gerektirmeden basit bir eşleştirmeyle PS4'ün kontrolcüsü DualShock 4 ile oynanabilecek.

Aynı zamanda Steam platformunun resmi olarak DualShock 4 desteğine kavuşması, kontrolcünün ayarlarının ve jiroskop gibi özel sensörlerinin de Steam'deki oyunlarla birlikte kullanılabileceğini gösteriyor.