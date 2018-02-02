PS4'ün Yeni Güncellemesi İle 'Supersampling' Özelliği Geliyor

Playstation 4 son günlerde Playstation 2 oyunları çalıştıracak şekilde kırılmasıyla konuşulurken, Playstation 4 Pro için yeni bir güncelleme geliyor.

Sony tarafından şu an beta sürecinde olan ve yakında Playstation 4 sahiplerine ulaştırılacak olan 5.50 sürümünün detayları paylaşıldı. Gelecek olan güncelleme irili ufaklı bir çok değişiklik içerse de, gelen en büyük değişiklik özellikle Playstation 4 Pro sahiplerini mutlu edeceğe benziyor.

Gelecek olan güncelleme ile konsola 'Supersampling' özelliği eklenecek. Peki nedir bu supersampling? Basitçe özetlemek gerekirse, Playstation 4 Pro sahiplerinin, 4K çözünürlükte tasarlanmayan ve maksimum 2K görüntü verebilen oyunların 4K çözünürlükte çalışmasını sağlayan bir teknoloji. Örneğin 2K çözünürlükte geliştirilen Horizon: Zero Dawn, PS4 Pro'da zaten daha güzel görünürken, artık görsel olarak bir şölene dönüşecek.

Bununla birlikte, Sony ilk etapta bu tür 'supersampling' işlemi gerçekleşecek oyunlarda bir takım 'framerate' düşüşleri yaşanabileceğini ve önümüzdeki dönemde bu tür sorunlar yaşanırsa giderileceğini de belirtmiş. PS4 her geçen gün sahipleri için daha sağlam bir platform olmaya ve Sony tarafından geliştirilmeye devam ediyor.