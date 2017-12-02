PS4'ünüzü 2001'e Götürecek "PS2 Teması"

Truant Pixel Playstation 4'e, Playstation 2'nin esintilerini taşıyan harika temayı 6 Aralıkta yayınlayacak.

Playstation için Tema, Avatar ve bir takım giydirmeler üreten Truant Pixel, 6 Aralık 2017'de Playstation 4 için yayınlanacak olan Playstatiotion 2 temasını duyurdu. Tam anlamıyla Playstation 4'ünüzü Playstation 2'ye görsel olarak çevirmeyecek olsa da, dönemin grafiksel tarzını çok iyi yansıtan temanın Truant Pixel'in diğer temalarıyla aynı fiyatlarda çıkacağı düşünülüyor.

4K Ultra HD, 1080p ve OLED ekranlarda oldukça iyi performans veren temanın, Playstation 2'nin genel sistemine benzer yapısı Playstation 4'ünüze cidden iyi bir hava katacak. Truant Pixel'in temaları Playstation Store'da genelde 7 TL civarlarına satılıyor. Yani muhtemelen yeni çıkarttıkları tema da, fiyat hakkında kesin bir bilgi vermese de yaklaşık fiyatlara olacaktır.

Playstation Store'da yayınlanacak ve satışa sunulacak olan temayı çıkış tarihinde elde etmek ve Truant Pixel'in diğer temalarına da bir göz atmak için buradaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz. Peki siz temayı nasıl buldunuz?