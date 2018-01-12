Assassin’s Creed Rogue Güncel Konsollara Geliyor

Assassin’s Creed’in 2014’te eski konsola sahip kullanıcılar için yayımladığı Rogue, şimdi yenilenmiş versiyonu ile Xbox One ve PS4’e geliyor.

Ubisoft 2014 yılında ünlü oyun serisine ait Asassin’s Creed Unity’yi Xbox One ve PS4 kullanıcılarına sunmuştu. Oyunculardan genel anlamda kötü yorumlar alan ve çok sayıda teknik problem ve sıkıcı bir hikayesinin olduğu düşünülen Unity dışında aynı dönemde bir alt nesil için çıkışını gerçekleştiren oyunu hatırlıyor musunuz? Assassin’s Creed’in 7. oyunu olan ve Unity ile aynı dönemde çıkan Rogue, Black Flag’in devamı şeklinde bir tapınak merkezli oyundu.

Unity’nin daha gelişmiş Rogue’nin ise alternatif olarak çıktığı 2014’te garip bir şekilde oyuncular Unity’e küfürler yağdırırken Rogue daha kabul edilebilir bir oyun olmuştu. Oyuncular tarafından beğeni ile karşılanan oyun, şimdi de yeni konsollar için Remastered versiyonu ile çıkıyor. Xbox One ve PS4 için yüksek çözünürlüklü dokular, yeni efektler, bonus görevler “Sir Gunn’un zırh”ı, “Fort de Sable” kuşatması gibi içeriklerin yer aldığı oyunda, Assassin’s Creed: Origins’de bulunan kıyafet bile var.

Xbox One X ve PlayStation 4 Pro sahipleri, oyunun 4K olup olmayacağını merak ediyor. Bu konuda Ubisoft’tan herhangi bir açıklama gelmemesine rağmen oyunun 4K’da çıkması bekleniyor.

Assassin’s Creed Rogue, Assassin’s Creed III’ün hemen öncesinde Fransız ve Hint Savaşı sırasında 18. yüzyılda geçiyor. Assassin’s Creed Rogue’nin remastered versiyonu, 20 Mart’ta Xbox One ve PS4 için çıkışını gerçekleşecek.