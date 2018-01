Psikiyatristler, 400 film karakteri arasından en psikopatını

Belçikalı bir psikiyatri profesörü olan Samuel Leistedt ve arkadaşları 3 yıl boyunca 400 filmi inceledi.

Psikopat, ruhsal bozukluklardan biri olan psikopati durumuna sahip kişilere verilen genel isimdir. Ayrıca antisosyal kişilik bozuklukları ve sosyopati başlıkları altında değerlendirilen bu kişileri, kısaca empatiden tamamen yoksun olarak da tanımlayabiliriz.

2014 yılında Belçikalı bir psikiyatri profesörü olan Samuel Leistedt, hangi film karakterlerinin psikopatlık özelliklerini en iyi şekilde somutlaştırdığını bulmak istedi. Daha sonrasında 10 Psikiyatrist arkadaşının da katılımı ile üç yıl boyunca, 1915-2010 arasında çekilmiş geniş bir döneme ait 400 filmi izlediler. Ekip tüm filmleri izledikten sonra 126 psikopat karaktere ulaştı.

Psikiyatristler, izledikleri tüm filmler arasında en psikopat karaktere sahip olan filmin, Javier Bardem tarafından canlandırılan Anton Chigurh karakterinin bulunduğu ‘’İhtiyarlara Yer Yok (No Country For Old Men)’’ olduğuna karar verdiler. Anton Chigurh karakteri klasik bir psikopat görünüyor, ancak yapılan incelemelere göre diğer tüm film karakterlerini geride bırakacak kadar über psikopat olduğunu söyleyebiliriz.

Kadın karakterlere gelecek olursak gerçek dünyada olduğu gibi filmlerde de az görünüyorlar. Temel İçgüdü’nün Catherine Tramell karakterinin iste tabikide psikopat olduğunu söylediler.Ayrıca psikiyatristler, Elm Sokağı Kabusu filmindeki Freddy Krueger karakterinin psikopat olmadığını düşünüyorlar.

Kadın Psikopatlar Daha Nadir

Bilim insanları tarafından bulunan 126 örneklemden 21'i kadın olarak öne çıkıyor. Bu durum filmlerde de kadın psikopata denk gelmenin gerçek hayatta denk gelmek kadar düşük bir oranda olduğunu gösteriyor. Kadın psikopatların filmlere göre ana silahları cinsellik olarak göze çarpıyor.