Psikologlar, Oscar’da Ödül Kazanmanın Formülünü Açıkladılar!

Psikologlara göre Oscar’da ödül alma ihtimalinin yüksek olması için ABD kökenli bir oyuncu olmak ve ABD’nin kültürünü yansıtan bir filmde rol almak gerekiyor.

Queensland Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Niklas Steffens, oyuncuların Oscar ödül töreninden ödülle ayrılmanın püf noktalarını açıkladı. Oscar ödüllerine ve İngiltere merkezli film ödülleri BAFTA’ya aday olan tüm yapımları ve oyuncuları derleyip bir inceleme yapan Steffens, Oscar ödüllerinin %69’unu, BAFTA ödüllerininse %52’sini ABD’li oyuncuların kazandığını açıkladı.

Sonuçların kendisi açısından pek sürpriz sayılmadığını söyleyen Steffens, "Aktörlerin yüksek performans göstermelerinin birçok nedeni olabilir. Ancak asıl soru, bu değerlendirmeyi kimin yaptığı. Araştırma sonuçlarına göre, oyuncular ve eleştirmenler aynı sosyal gruba dahil olduklarında, performansı takdire değer bulma oranları artıyor" açıklamasında bulundu.

Araştırmanın sonuçlarına göre ABD’li aktörler, Oscar ödüllerine %67 oranında aday gösterildiler ve bunların %78’sinden de ödülle ayrıldılar. BAFTA ödüllerindeki adayların %31’i ise İngilizlere ait. Ödül kazananların oranı se %42.

Araştırmanın bir diğer bulgusu da Oscar ödüllerine aday olan filmlerin konularına dair. Oscar ödülünü kazanan oyuncuların %88’i, ABD’nin kültürünü anlatan filmlerde rol aldılar. Steffens’a göre ödüllerin değeriyle sosyal grup üyeliğinin önemi paralel şekilde artış gösteriyor.

Oscar Ödülleri Nedir, Ne Zamandan Beri Yapılıyor?

Akademi Ödülleri olarak da bilinen Oscar, dünyanın en prestijli film - oyuncu ödüllerinin dağıtıldığı bir organizasyondur. İlk olarak 1929 yılında, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından Los Angeles’ta düzenlenen ödül töreni, yılda bir kez ve çoğunlukla da Şubat ayında gerçekleştiriliyor.