PSN Kullanıcı Adı Gelecek Yıldan İtibaren Değiştirilebilecek

Sony Interactive Entertainment'in CEO'su Shawn Layden, gelecek yıldan itibaren, PSN kullanıcı adlarının değiştirilebilir hale gelebileceğini söyledi.

Playstation 2'den beri eğer bir Playstation Network(PSN) hesabına sahipseniz, kullanıcı adlarının değiştirilmesini sizden daha fazla isteyen yoktur diye düşünüyoruz. Özellikle de gençliğinizde koyduğunuz "xXxXcrazYGamerxXxX" gibi bir rumuzu değiştirememek gerçekten de bela bir durum. Çok uzun bir süredir de Playstation severler Sony'ye bu anlamda baskı yapıyordu.

Yakın bir zamanda gerçekleşen Playstation Experience'da Sony Interactive Entertainment America (SIEA)'nın CEO'su SIE Uluslararası Stüdyoları'nın yönetim kurulu üyesi Shawn Layden'a bir basın mensubunun PSN kullanıcı adları üzerine sorduğu soruya cevap verdi. 2018'de gerçekleşecek bir sonraki Playstation Experince'a kadar kullanıcı adlarının değiştirilebilir hale gelmesini umduğunu söyleyen Layden, sistem üzerinde uzun bir süredir bu konuda çalıştıklarını belirtti.

Bu konudaki teknik çözümlerin düşünüldüğünden daha karmaşık olduğunu belirten Layden, konsollarının müşterilerinin ne istediğini farkında olduklarını ancak konuyla ilgili çözümün biraz uzun sürdüğünü söyledi. Bu anlamda da uzun bir süredir konsolu severlerin aklındaki bir sorunun da cevabı verilmiş oldu. Ancak muhtemelen 2018'e kadar yapılabilecek en iyi çözüm hala yeni bir PSN hesabı açmak gibi gözüküyor.