PSVR'a Film Zevkinizi Artıracak Güncelleme Geldi!

Sony'nin PlayStation 4'ü desteklemesi için çıkardığı VR gözlüğü PSVR, özellikle sinemaseverlerin rahat kullanabilmesi adına önemli bir güncelleme aldı.

Geçtiğimiz gün PlayStation’a gelen 4.50 güncellemesi ile birlikte kullanıcıların istediği birçok yenilik gelmişti. Kullanıcılar şu anda yeni güncellemenin tadını çıkartıyorlar, ancak 4.50 güncellemesinden sonra PlayStation VR için yeni bir güncelleme daha geldi.

Sony’nin çıkardığı PSVR, kullanıcıların deneyimlediği en iyi VR gözlüklerinden birisi. Ayrıca bildiğiniz gibi VR gözlükler yalnızca oyun için değil, aynı zamanda film izleme deneyimi yaşamanız için de çok güzel bir seçenek. Düşünsenize, VR gözlük kendinize ait sinema salonunun olması gibi bir şey.

Yeni güncelleme ile birlikte PSVR’a “sinematik mod” geldi, aynı zamanda sosyal ekranda da yeni düzenlemeler yapıldı. PSVR sayesinde istediğiniz filmi veya diziyi açıp, tek başınıza bir sinema salonunda oturuyormuş gibi devasa bir ekranda filminizi izleyebilirsiniz. Üstelik ekranın boyutunu kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.

Oyunlarda 90Hz olan yenileme hızı, filmde daha sorunsuz bir deneyim yaşayabilmeniz için 120Hz’e çıkıyor. Tabii sistem video izlerken, oyunda olduğu kadar yorulmadığı için anlaşılabilir bir durum. 3D deneyimini yeni bir boyuta taşıyacak VR gözlükler, kullanıcılara unutulmaz deneyimler yaşatacak gibi duruyor. Zira 3D Blu-Ray’leri PSVR’larda kullanan kullanıcılar, bunun inanılmaz bir deneyim olduğunu belirtiyorlar.

Peki elinizde bütün VR gözlükleri alabilme ihtimaliniz olsa hangi VR gözlüğünü tercih ederdiniz? Yorumlarınızda bizlerle paylaşabilirsiniz.