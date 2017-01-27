PTT Çalışanı Bir Kadın, iPhone’un Güvenlik Açığını Buldu!

iPhone 6 Plus marka telefonunu kullandığı sırada bir güvenlik açığının olduğunu fark eden PTT çalışanı Fatma Yılmaz, adını Apple’ın güvenlik açıklarını belirleyen kişilerin yazıldığı listeye yazdırdı.

PTT çalışanı Fatma Yılmaz, iPhone 6 Plus marka telefonu kullanırken bir güvenlik açığı tespit etti. Apple’la yaklaşık 1 yıldır karşılıklı yapılan yazışmaların ardından bildirmiş olduğu açığın kabul edildiğini belirten Yılmaz, iOS 10 güncellemesiyle sorunun düzeltildiğini kaydetti. Şirketin dünya genelinde yayınladıkları ‘güvenlik açıklarını belirleyen kişilerin isimleri’ arasına kendi adının da yazdığını görünce gurur duyduğunu söyleyen Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

"iPhone 6s Plus kullanıcısıyım, bir müddet kullandıktan sonra arama ekranında mevcut olmayan bir veriyi gösterdiğini fark ettim. Telefonuma kaydedip, arama yapmadan veya mesaj atmadan sildiğim bir kişiyi sanki telefonda kayıtlıymış gibi arama ekranında gösteriyordu. Bunun sürekli hale gelmesiyle firmanın gerekli birimlerine sorun olduğuna dair mail attım, durum beni rahatsız etti ve bir güvenlik açığı olup olmadığını düşündüm. Firma benden videolu anlatım istedi, bende video çekip gönderdim. Daha sonra yeni bir yazılım yüklediklerini ve sorunun gidip gitmediğini sordular ama durum devam ettiğinden gitmediğini söyledim. Sonra yine bir irtibatta bulunduk, bu süreç bir yıl kadar sürdü ve iOS 10 güncellemesiyle sorun ortadan kalktı. Firmanın dünya genelinde ulaşılabilir bir listesi var, güvenlik açıklarının yamandığı ve bunu belirleyenlerin isimlerinin yazıldığı bir liste, orada kurumumla birlikte adımın geçtiğini gördüm. Gurur vericiydi, tabiki mutlu oldum ismimi görmekten, kurumumun adının da yazıyor olması beni onure etti ayrıca. İlk Türk kişi olarak kendi adımı listede görmem beni sevindirdi."

Fatma Yılmaz’ın da bulunduğu tespit edilen açıkların yayınlandığı listeye şuradan ulaşabilirsiniz.