Dolandırıcılar bu kez PTT'nin adını kullanarak insanları kardırma derdinde.

İnternetin sunduğu imkanlardan faydalanarak her geçen gün yeni bir yöntem bulan dolandırıcılar, resmi kurumların adlarını ve logolarını kullanarak insanları kandırmaya devam ediyor.

Daha önceden telefon operatörlerinden televizyon yayın hizmeti sağlayan kuruluşlara, hatta direkt devletin bünyesindeki kurumlara kadar pek çok yerin adını kullanarak insanlarını dolandırmaya çalışan dolandırıcıların bu kez yeni yöntemi PTT.

Son dönemlerde farklı kanallar üzerinden şirkete ulaşan geri bildirimler ve müşterilerin şikayetlerinin ardından konuya dair bir çalışma yürüten PTT AŞ, yaptığı resmi açıklamada kendi marka ve logolarını kullanan dolandırıcıların, kullanıcılara 'bait' dediğimiz mailler atarak yanıltıcı faaliyetlerde bulunmalarına neden

olduklarını açıkladı.

Vatandaşları, PTT'den gelmiş gibi görünen maillerdeki linkleri açmamaları konusunda uyaran PTT, resmi açıklamasında

şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu e-postalarda yer alan linkler tıklandığında şirketimize ait gönderi takip sayfasının bir benzeri açılmakta ve müşterilerimizden kendilerine ait kargonun teslim edilebilmesi için gönderici firmadaki bilgilerinin güncellenmesi istenmektedir. Bu şekilde müşterilerimizin kimlik bilgilerine kolayca ulaşılarak çeşitli mağduriyetlere sebebiyet verilmektedir. Şirketimiz tarafından hiçbir şekilde bu tür e-postalar gönderilmemektedir. Müşterilerimizin e-posta ile gelen linkleri tıklamamaları, kendi güvenlikleri ve mağdur olmamaları açısından elzemdir."