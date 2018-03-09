PTT İstanbul Anadolu Yakası Müdürlüğü, alıcıların kargo şubelerinden teslim almadıkları eşyaların tümünü düzenlediği bir etkinlikte satışa çıkarttı.

İstanbul’daki bütün PTT şubelerine gelen ve sahipleri tarafından unutulan kargolar, yasal işlem gereği PTT tarafından satışa sunuldu. Akıllı ya da nostaljik bütün cep telefonlarının, sıfır ya da ikinci el denmeden 10’ar TL’den satışa çıkması, halkın yoğun ilgisine neden oldu.

İstanbul PTT Müdürlüğü, PTT Kargo kullanılarak gönderilen ve alıcısına ulaşmayan, unutulan bütün eşyaları satışa çıkarttı. Elektronik, kozmetik ve daha pek çok ürün, piyasa değerlerinin inanılmaz altına, yok fiyata halka sunuldu. En çok tercih edilen ise elbette akıllı telefonlar oldular.

İstanbul Acıbadem’deki PTT Anadolu Yakası Müdürlüğü’nde saat 10.00’da başlayan satış etkinliğinde adeta izdiham yaşandı. Vatandaşlar uzun süren kuyruklarda beklediler. Kapıların açılmasıyla birlikte onlarca insan satışın yapılacağı alana doğru akın etti.

Sıfır ya da ikinci el demeden, eski ya da yeni ayrımı yapılmadan 5 ila 10 liraya satılan akıllı telefonlar, elektronik ev aletleri, kulaklıklar, parfümler, kol saatleri büyük hızla tükendi. 7 tane cep telefonu alan bir vatandaşın mutluluğu ise kameralardan kaçmadı.

Sözcü gazetesinin haberine göre PTT, yasal süre dolana kadar kargo şubelerinden teslim alınmayan eşyaları dönem dönem satışa çıkartma hakkına sahip.