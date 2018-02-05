Türkiye’nin milli posta ve telgraf kurumu olan PTT, mobil mesajlaşma uygulaması olan PttMessenger’ı duyurdu.

Bugün Bakanlar Kurulu Toplantısı sırasında PttMessenger’ı kullanan Başbakan Binali Yıldırım, uygulamayı kullanarak bir anlamda resmi olarak tanıtmış oldu.

Şuradaki adresten de ulaşabileceğiniz PttMessenger, iOS ve Android dışında masaüstü sürümleriyle de kullanılabilecek. Ülkemizde yetişen mühendislerin yetenekleri doğrultusunda geliştirilen uygulamanın güvenliği ise dünya genelinde kabul gören metodoloji ve teknolojilerle harmanlanarak sağlanmış.

Her ne kadar mobil platformlar ve masaüstünde kullanılabilecek olsa da uygulama, şu an için yalnızca Android’de APK olarak kullanılabilir durumda. PttMessenger’ın yakın zamanda tüm platformlarda aktif olmasını bekliyoruz. Herhangi bir gelişme yaşandığı taktirde sizlere en kısa sürede ulaştırmaya çalışacağız.