PUBG 1.0 Resmi Sürümü Çıktı Ve Server'lar Çöktü

2017 ilkbahar ayında erken erişime giren ve bu süreçte çok önemli satış rakamlarına ulaşan PlayerUnknown’s Battlegrounds, nihayet 1.0 versiyonunu piyasaya sürdü.

Uzun bir süre erken erişimde kalan PUBG, kısa bir süre içerisinde milyonlarca kullanıcıya ulaşarak Steam‘in en çok oynanan oyunu oldu. Yayın ve eSpor alanlarınada çok iddialı bir giriş yapan PUBG, popülaritesini hala kaybetmemiş durumda. İndirimlerin başlangıcı ile resmi sürüm aynı zamana denk geldi, ancak henüz fiyat artışı yada indirim gerçekleşmediği için hala 69 TL karşılığında satılıyor.

Güncelleme ile birlikte PUBG sistem gereksinimleri ise şu şekilde;

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: nVidia GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Yapılan güncelleme sonrasında yoğunluktan dolayı saat 14:00 civarında bilgisayar sunucuları tüm ülkeler için çöktü ve durumla ilgili resmi twitter hesabından açıklama yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren çökme sonrasında sunucularda oluşan hatalar giderildi ve 16:00 itibari ile oyuncular giriş yapabildi. Sizler de 12.6 GB olan resmi sürüm güncellemesini indirdikten sonra oyuna giriş yapabilirsiniz.