PUBG 1.0 Sürümü sonrası Optimizasyonunu İyileştirecek

PUBG’nin yaratıcısı Brendan Greene, oyunun 1.0 güncellemesi ile betadan çıktığını ve artık optimizasyonu daha fazla iyileştirmeye çalışacaklarını açıkladı.

Yapılan 1.0 güncellemesi sonrası deneme sürümünden çıkan PUBG, oyun içerisinde hala bir takım optimizasyon sorunlarına sahip. Yere ilk indiğiniz sırada 5 ile 30 saniye arasında bir gecikme yaşıyorsunuz ve bu durum gerçekten sinir bozucu. Çin’deki oyuncular da dahil olmak üzere tüm oyuncular yaşanan gecikmeden şikayetçi.

Yaşanan gecikme sorunu ve optimizasyon ile ilgili olarak Greene,’’1.0 sürümü bizim için dönüm noktasıydı, biz bu oyuna bir hizmet gibi bakıyoruz ve sürekli olarak iyileştirme yapacağız. Bir yıl içerisinde deneme sürümünden çıkacağımızı söyledik ve bunu başardık, şimdiki hedefimiz ise 1 yıl içerisinde optimizasyonumuzu mükemmelleştirmek. Bunu da başaracağımızdan şüpheniz olmasın. Önümüzdeki 10-20 yıllık süreçte de oyuna destek vermeyi sürdüreceğiz.’’dedi.

Ayrıca oyun içerisinde alınan kutular için ileride değişiklik yapılmayacak çünkü geliştiriciler sistemin yeterince iyi çalıştığını düşünüyor. Greene ve ekibi ilk önceliğini sunucuları daha istikrarlı bir hale getirmek olarak belirledi. Umarım en kısa zamanda bunu başarırlar ve oyun başında yaşanan gecikmelerden kurtuluruz. Taşların ve kutuların arkasından ateş edildiğinde oluşan birçok hata mevcut, en kısa zamanda bunlarında giderilmesi gerekli.