PUBG'a Çok Sağlam Bir Rakip Çıktı: Fortnite

PUBG'nin hızlı yükselişine bir dur diyen Fortnite: Battle Royole, oyuncu sayısını artırmaya devam ediyor.

Bir sektörde tekel olmak her zaman en kötüsüdür. Hem müşterilerin elini kolunu bağlar hem de rakip olmadığı için o tek firmanın kendisini geliştirmesi adına bir sebep olmaz. Bir süredir alanında tekel olarak ilerleyen PlayerUnknown Battlegrounds, Epic Games’in ücretsiz olarak sunduğu Fortnite: Battle Royale modu ile kendisine çok sağlam bir rakip buldu.

Battle Royale tarzı oyun modları PUBG’den önce H1Z1, DayZ gibi oyunlarda zaten vardı, ancak bu oyunlar BlueHole’un başarılı oyunu PUBG’yi zorlamıyordu. Çıktığı günden beri oyuncu sayısında artışa devam eden Fortnite ise ortamı biraz daha kızıştıracakmış gibi duruyor.

PUBG’nin geliştiricisi BlueHole, Fortnite piyasaya çıkmadan önce Epic Games’in 100 kişilik ücretsiz PvP hayatta kalma modu için “PUBG’nin bilinen tecrübelerini tekrarlamayı” düşündüklerini belirtmişti. Oyun daha çıkmadan en büyük rakiplerinin kim olacağını çözen BlueHole, endişeli hallerinde haklı çıktılar.

PUBG’ye karşı neredeyse eksiği bulunmayan Fortnite: Battle Royale’ın “yapı sistemi” sayesinde bazı alanlarda daha iyi olduğu bile iddia ediliyor. Fortnite’ın en büyük artısı ise dünyanın en çok kullanılan konsolu olan PS4’e de çıkmış olması.

Fortnite çıktığı ilk günde 1 milyon oyuncuya ulaşarak büyük bir başarı elde ederken, yalnızca bir hafta içerisinde bu sayıyı 7 milyona çıkarmıştı.

Oyuncu sayısı ile hala övgü toplamaya devam eden PUBG’nin karşısına böylesine güçlü bir rakibin geçmesi çok iyi oldu. Bu durum, 15 milyon kopya satmayı başaran BlueHole’un, sektörün lideri olması için daha çok çalışması gerektiğini gösterecektir.