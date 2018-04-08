PUBG, Battle Royale İle Yetinmiyor: Deathmatch Modu Geldi

Şimdilik yalnızca ufak bir geliştirici topluluğu tarafından özel sunucularda açılacak Deathmatch modu gelecekte tüm oyuncuların kullanımına sunulacak.

Son dönemlerin en gözde oyunu PlayerUnknown’s Battleground’s bildiğiniz üzere kısa bir süre önce aktif oyuncu sayısında büyük bir kayba uğradı. Daha sonra daha aktif bir savaş alanı hedefine odaklanan geliştiriciler özel hafta sonu etkinlikleri ve yeni oyun modları üzerine çalışmalara başladı.

Bu modlar arasında en çok dikkat çekeninin Deathmatch olduğunu söyleyebilirim. Hiç kimseyi vuramadan sona kalarak tavuk parasını çıkaranların aksine bu modda 80 puana ulaşan oyunu kazanacak. Ölündüğü zaman haritanın rastgele farklı bir yerinde doğarak tekrar rakiplerinizi öldürmeye devam edebileceksiniz.

Yeni savaş moduyla ilgili en merak edilen şeyse öldükten sonra tekrar doğum esnasında silahlara ne olacağı. Bu konuyla ilgili birkaç ihtimal var: Herkes oyuna öldükten sonra geliştiricilerle belirlenmiş eşyalarla dirilebilir veya ölmeden önceki eşyalarla devam edebilir. Ancak olurda çırılçıplak başlarsak bir süre sonra Deathmatch işkence haline dönüşebilir.

PUBG Ortakları tarafından şimdilik sadece özel sunucularda açılan Deathmatch modunun ilerleyen dönemde tüm oyunculara sunulma planları devam ediyor. Battle Royale’ın bir süre sonra sıkıcı olduğu düşünülürse, Deathmatch gibi büyük bir yenilikle PUBG düşen oyuncu sayısını eski seviyesine tekrar çıkartabilir.