PUBG Benzeri Fornite Battle Royal Ücretsiz Olarak Çıktı

Playerunkown's Battlegrounds'a benzerliğiyle bir süredir tartışma konusu olan Fortnite adlı oyunun "Battle Royale" modu, Playstation 4, Xbox One ve PC için tamamen ücretsiz bir şekilde çıktı.

Fortnite'ın Playerunknown's Battlegrounds(PUBG) isimli oyuna benzer modu "Fortnite Battle Royale" tüm eleştiri ve Bluehole stüdyolarının yaptırım uygulama tehtditlerine rağmen bugün itibariyle tüm platformlara ücretsiz bir şekilde sunuldu. Kendi sitesi üzerinden hesap açarak veya diğer platformlar için ise kendi mağazalarından aratarak ulaşabileceğiniz oyun ile ilgili Bluehole'un şimdi ne yapacağı oldukça merak ediliyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde PUBG'nin yapımcısı Bluehole Stüdyoları, Fortnite Battle Royale'in kendi oyunlarına olan benzerliğiyle ilgili rahatsız olduklarını açıklamışlardı. Epic Games'in oyunun tanıtım videosunda bile PUBG'nin adını lanse etmelerini doğru bulmadıklarını söyleyen yapımcılar, bu durumdan tanıtım fragmanı çıkana kadar haberdar olmadıklarını ve oyunun lanse edilişinde bir değişim yapılmazsa yasal yaptırım uygulayacaklarını belirtmişlerdi.

"Fortnite Battle Royale'ın resmi çıkışı için yayınlanan video"

Fakat şu an görünen kadarıyla Epic Games cephesinden pek aldıran bir tavır görmüyoruz. Oyunun duyuru fragmanını kaldırmadıkları gibi, oyunu şu an tamamen bütün platformlara ücretsiz olarak yayınladılar bile. Özellikle PUBG cephesi oyunu Xbox One'a yayınlamaya aylarca uzakken, Fortnite'ın oyunu tüm platformlarda bedava yayınlaması ciddi bir rekabet sağlayacak gibi duruyor. Oyunun farklı platformlar için indirme linklerine liste halinde linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Oyun şimdiden popüler PUBG yayıncıları tarafından denenmeye başlandı bile. Bluehole'un bu hamlesi stüdyoyu korkutmaktan öte bedava bir reklam kampanyasına dönüştü. Ayrıca oyunun fena bir oynanışa sahip olmaması, tüm bunları destekleyerek bir zincir yaratıp popülerlik konusunda PUBG'yi geçip, zamanında PUBG'nin H1Z1 ve DayZ gibi oyunlara yaptığını Fortnite Battle Royale PUBG'ye de yapabilir. Bakalım göreceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Fortnite Battle Royale'i oynayacak mısınız?