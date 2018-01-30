PUBG Çöl Haritası Daha Zevkli Hale Getirilecek

Oyuncuların çöl haritasını beğenmediğini fark eden geliştiriciler, haritayı daha güzel kılmak için bina ve saklanma yerlerinin sayısını arttırarak eksikleri kapatmaya çalışacaklar.

PUBG'nin çöl haritasında çok fazla açık alan bulunuyor ve oyunun ilerleyen safalarında saklanacak yer bulmak oldukça zor bir hal alıyor. Hatta rahatlıkla bu durumun kazanın belirlenmesinde, şans faktörünün daha da öne çıkmasını sağladığını söyleyebilirim. Optimizasyon sorunu nedeniyle ilk haritanın da kaldırılacağı düşünülürse Miramar’a iyileştirme çalışmaları yapılması gerekiyor.

Bazı PlayerUnknown Battlegrounds oyuncuları, çöl haritasında oynamamak için oyun dosyalarını silmeye başladı. Böylece mevcut harita havuzundaki iki seçenekten biri olan çöl haritası geldiğinde otomatik olarak lobiye yönlendiriliyorlar. Serverların çok yoğun olduğu saatlerde bile çöl haritasında 50 kişiyle başlayan oyunlar oynanabiliyor. Hatta bir kullanıcı işleri bir adım daha ileriye götürerek çöl haritası dosyalarını otomatik olarak değiştiren bir program oluşturdu.

Büyük ihtimalle geliştiriciler oyuncuların çöl haritasından memnun olmadığını fark ettiler. Çünkü ilerleyen günlerde Miramar’a daha fazla bina ve saklanacak yer getiren bir güncelleme üzerinde çalışmaya başladılar. Her ne kadar çöl haritasını sevmesem de değişiklik oldukça hoşuma gidiyor. Bu nedenle ben çöl haritası dosyalarını değiştirmeyi düşünmüyorum. Ayrıca eskiden olan sis ve yağmur gibi hava durumu değişikliklerini de oldukça özlediğimi söyleyebilirim. Ayrıca PUBG’nin geliştiricilerinden olan BlueHole, lobi sırasında hilecileri tespit edecek bir sistem üzerinde de çalıştıklarını duyurdu.