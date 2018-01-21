PUBG’de 100 Bin Hileci Daha Banlandı!

PUBG'ye gelen son güncellemeyle birlikte hile kullanan oyuncular tespit edildi ve tek seferde hepsi banlandı. Ayrıca mavi bölgeyle ilgili değişiklikler önümüzdeki günlerde uygulanmaya başlanacak.

PlayerUnknown Battlegrounds, oyun içi hataları ve işlemci optimizasyonunu hedefleyen ufak bir bilgisayar güncellemesi çıkarttı. Ayrıca yeni güncellemeyle hile bazı kullanan oyuncuları tespit eden PUBG Corp, bir süre bekledikten sonra tek seferde 100 bin kullanıcının hesaplarını banladı.

Yaptığı açıklamada PUBG Corp, “Son zamanlarda yeni oyun hileleri keşfettik ve kullanımıyla ilgili olarak 10 milyon kullanıcının hesabında kapsamlı bir araştırma yaptık. Analizlerimizi tamamlamamızın ardından hile kullanan tüm oyuncuların steam hesaplarını sonlandırdık.” dedi. Bildiğiniz üzere Steam politikasına göre bir oyunda hile kullanan oyuncu diğer oyunlarda da hile kullanmaya meyillidir. Bu nedenle herhangi bir steam oyununda hile kullanırsanız, sadece o oyun değil tüm oyunlarınızın içinde bulunduğu Steam hesabınız sonlandırılır.

Mavi bölge ile ilgili değişikliklere gelecek olursak, maçın orta ve geç sürelerindeki mavi bölgelerde değişikliğe gidildi. Artık mavi bölgelerin bekleme süresi daha düşük ve kapanma süresi daha uzun. Ayrıca bölgenin kapanma hızı yavaşlatıldı. Son mavi bölgeninse vermiş olduğu hasar arttırıldı. Son dönemde PUBG Corp daha fazla hile kullanan kişiyi banlasada oyun içi sayılarında bir azalma olmuyor.



Bu nedenle sizlere önerim TPP yerine FPP oynamanız. FPP tercih edildiği zaman daha az hile kullanan kişiyle karşılaşıyorsunuz. Eğer siz de PUBG oynuyorsanız, oyun içerisinde hile yapanlarla sık sık karşılaşıyor musunuz? Yorumlarda bizle paylaşabilirsiniz.