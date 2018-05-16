PUBG'de Bir Anda Ortaya Çıkan Gizemli Altın Sandıklar!

Yeni haritasını test etmekte olan PlayerUnknown’s Battlegrounds'ta, oyuncuların ilgisini çeken enteresan sandıklar göze çarpıyor.

Bu günlerde dünyayı kasıp kavurmaya devam eden Battle Royale konseptini Fortnite ile birlikte taşımaya devam eden PUBG, bir yandan yenilikler yapmaya da devam ediyor.

Sanhok adındaki yeni haritası şu an için test sürecinde olan harita daha fazla detaya sahip olacak olsa da, oyun alanını küçültecek. Bununla birlikte oyuncular için açık test sürecinde giren haritada ilginç sürprizlerle karşılaşılıyor.

Savage adı da verilen bu harita, oyunun standart haritasının neredeyse yarısı boyutunda. Oyunun temposunu ve aksiyon seviyesini iki katına çıkaracak olan bu değişiklikle birlikte birden çok Reddit kullanıcısı, altın sandıklar keşfettiklerini söyledi. İşin ilginç tarafı bu sandıklarla herhangi bir aksiyona giremiyorsunuz. Sandıklar ne açılıyor, ne de içlerinden herhangi bir şey çıkarılabiliyor.

Bu bağlamda Reddit forumlarında da bu altın sandıkların alamet-i farikası tartışılıyor. Yaygın görüş ise tıpkı Fortnite'ın meteoru gibi bir gizem yaratılmaya çalışıldığı yönünde.