PUBG’de Hafta Sonuna Özel Bir Etkinlik Başladı

PUBG’nin bu hafta sonuna özel olarak düzenlediği etkinliğe katılarak daha oyuna eklenmeden havai fişekleri deneyebilirsiniz.

Daha önce yapmış olduğumuz haberlerde PUBG’ye eklenecek işaret fişeğini duyurmuştuk. Hafta sonuna özel olarak başlatılan etkinlik kapsamında havai fişekleri deneyerek. 2 kat çıkan uçak eşyalarından yararlanabilirsiniz.

Oyuna girdiğinizde sizi mod olarak 4 kişilik takımlara sokuyor ve 3. kişi şeklinde oynatıyor. Onun dışındaysa normal oyundan herhangi bir farkı yok. Hafta sonu etkinliğinde muhtemelen havai fişek düşme şansını da arttırdıkları için her 30 saniyede bir uçak geliyor.

Uçağın olduğu yere gidip çağıran ekibi öldürmek çok zevkli olsa da, geçen hafta yapılan etkinlik daha güzeldi. Geçtiğimiz hafta yapılan etkinlikte 8 kişilik takımlar halinde oynamak ve ordu gibi birkaç tane arabayla gezmek oldukça zevkliydi.

Son iki haftadır yapılan etkinlikler oyuncu sayısını yükseltmek adına bir süre daha devam edeceğe benziyor. Ücretsiz oyunlar son dönemlerde PUBG ile oranladığımızda daha fazla beğeni kazanmaya başladı. Bu tarzda zevkli oyun modlarının kullanılmasıyla birçok kişi oyundan tekrar zevk almaya başlayabilir.