PUBG’de Hile Yapan 120 Kişi Tutuklandı

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından PUBG’de hile açan 120 Çinli oyuncu tutuklandı. Çin polisi, bu noktada dünyaca ünlü firma Tencent’ten yardım aldı.

Dünyanın en büyük firmaları arasında yer alan Tencent, kısa süre önce PUBG Corp. ile anlaşmaya vararak, oyunu Çin’de yayımlama hakkını eline almıştı. Şirket, Çinli oyuncuları özel bir yere henüz çekmiş değil, ancak bu süreçte Çinli oyuncuların yaptığı hataları dizginlemeye başladı. Tencent, Çin'de PUBG oyununda hile açan oyuncuları tutuklattı. 120 Çinli oyuncunun PUBG’de hile yaptığı dolayısıyla tutuklandığını açıklayan Tencent, bu sayede diğer hilecilere de korku salmaya başladı.

Dünya üzerindeki PUBG hilecilerinin %99’luk kısmını oluşturduğu düşünülen Çin, bu konuda çok sert kurallar getirmesine rağmen ülkede hile olayı uyuşturucu gibi kaçakçılık benzeri bir çeteye dönüştü. Oyunda bile kendilerini gizlemeyen Çinli hileciler, isimlerinin başına QQ ibaresi koyarak oyunda hile ile elde ettikleri başarıları diğer oyunculara kanıtlıyorlar. Bu arada QQ, Çin’de kullanılan bir mesajlaşma uygulaması. Bu uygulamanın sahibi de Tencent’ten başkası değil.

Bu hesapları göstererek hilenin çalıştığınız gösteren satıcılar, tek bir hileyi 15 dolar gibi bir ücrete satarak para kazanıyorlar. Tencent, Çinli oyuncuları özel bir yere toplamadan önce, bu şekilde hile yapan insanları yakalatıyor. PUBG’de çok sayıda hile olmasına rağmen, PUBG Corp.’un bu noktada pek acımasının olmadığını görüyoruz. Umarım yakın gelecekte daha hilesiz PUBG oyunları görebiliriz.

Bu haber dışında Tencent, bilmeyenleriniz için oyun sektörünün en büyük firmalarından birisi. Yakında Çin’de PUBG’yi oyunculara sunacak firma, Riot Games (League of Legends), Supercell (Clash of Clans), Epic Games (Fortnite) gibi firmaların da sahibi. Anlayacağınız PUBG’nin en büyük rakibi konumunda yer alan Fortnite, Tencent’e para kazandıran bir oyun.