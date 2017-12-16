PUBG'de Yeniden Oynatma Özelliği Test Ediliyor!

Bluhole, PUBG'nin 1.0 sürümünün çıkışına az kala yeniden oynatma özelliğini kapalı beta sunucularda test etmeye başladı.

Playerunknown's Battlegrounds, şu aralar Xbox'da ve PC sürümü de dahil olmak üzere tüm sürümleri artık alfa sürecinden çıkarılıp final sürümüne geçecek. 1.0 sürümüyle birlikte gelecek bir çok önemli özellik oyuncular tarafından Steam üzerindeki, kapalı beta sunucularında test edilmeye başladı bile. Şimdi ise final sürümüne oldukça az kalmışken, yeniden oynatma özelliği test sürüşüne çıkarıldı.

Oyun içerisinde öldüğünüzde ölmeden önceki kısa bir süreyi sizin ortasında olduğunuz oyun içi 1 km'lik çapta, istediğiniz açıdan yeniden izlemenizi sağlayan yeniden oynatma özelliği, özellikle de nereden ve nasıl vurulduğunu anlamayan oyuncuların, oyunlarını tahlil etmeleri için oldukça faydalı olacağı düşünülüyor. Ayrıca yayıncılar için de oldukça faydalı olacak özellik, yayıncıların ürettiği içeriği de zenginleştirecek gibi.

Bluhole ayrıca özelliği, ileride gerçekleşecek olan e-spor turnuvalarına da uyarlamak için çalışmalara başladı. Test sürücüsüne gelen özelliklerin ayrıntılı notlarını buradaki bağlantı üzerinden okuyabilirsiniz. Özellik şu anda test sunucularında denenebilir halde. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu özellik oyuna farklı bir bakış açısı kazandıracak mı?