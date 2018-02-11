PUBG’deki Oyuncuların Doğalarını İçeren Bir Belgesel Yapıldı

Replay sistemini kullanarak Playerunknown's Battlegrounds oyuncularını inceleyen Sonny Evans, oldukça başarılı tespitlerden oluşan bir belgesel yaptı.

Milyonları peşinden sürükleyen Playerunknown's Battlegrounds’a resmi sürümün gelmesiyle birlikte hilecileri yakalamak amacıyla replay sistemi getirildi. Replay sistemindeki oyuncuların davranışlarını inceleyen Sonny Evans, ortaya oldukça başarılı bir belgesel çıkarttı.

Daha önce Grand Theft Auto oyununda benzer videolar çeken sanatçı, PUBG’nin kullanımı oldukça zahmetli olan replay modunda oldukça zorlanmış. Grand Theft Auto’nun tekrar izleme özelliği oldukça kapsamlı bir arayüze sahip ve kamera açılarını ayarlamak oldukça kolay. Ancak videoyu izlediğinizde göreceğiniz gibi ortaya oldukça başarılı bir yapım çıkmış.

Belgeselde “Noob”, “Try Hard”, “Pro” olmak üzere üç farklı oyuncu kategorisine odaklanılmış. Bir çoğunuzun bildiği gibi oyunlarda 'noob' kelimesi kötü oyunculara kullanılan takma isimdir. Bunun dışında 'pro' başaralı oyunculara söylenirken, 'try hard' kazanmayı oyunda zevk almanın önüne koyan bir oynama biçimidir.

Ayrıca PUBG belgeselini yayınlayan Sonny Evans, ilerleyen günlerde yayınlayacağı Grand Theft Auto belgeseline ait bir tanıtım videosu paylaştı. Peki, siz PUBG belgeseli hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.