PUBG'deki "Tava" Neden Kurşun Geçirmez?

Playerunknown's Battlegrounds oyununun simgesi haline gelen "tava"nın hikayesini anlattık.

Playerunknown's Battlegrounds(PUBG) oyununun popülerliği tartışılmaz. Ancak oyundaki en önemli itemlerden biri olan ve neredeyse oyunun simgelerinden biri haline gelmiş olan kurşun geçirmez "tava"nın hikayesi tam olarak ne? Bu yazımızda aslında oyunla ilgili bu ilginç geliştirme süreci hikayesini anlatmak istedik.

PUBG'deki "tava" itemini oyunu eğer erken erişim yani "Alpha" döneminden beri oynayanlar özellikle de ne kadar güçlü olduğunu hatırlayacaklardır. Başta oyuna ilham konusu olan bir filmden dolayı konulan item, bir hatadan kaynaklı olarak insanları tek vuruşta öldürmenize sebep oluyordu. Bu durum belirli bir süre sonra itemin gücü azaltılarak dengelense de, hala çok güçlü vuran bir item olmaya devam etti. Oyunun geliştiricisi ve yaratıcısı Brendan Greene'e göre bunun sebebi tüm hazırlıkları yaparak ciddiyetle oynayan oyuncuları bir nebze küçük düşürebilme şansı olarak açıklanıyor.

Daha sonra ise zaten o dönemlerde ikonik hale gelen "item" üzerine Greene oyuna küçük bir şaka koymayı düşünüyor. Bu da üzerinize doğru gelen el bombalarını tenis topu gibi savurma özelliği. Greene ve Bluehole'un geliştirici takımı bir gece boyunca yaptıkları çalışmalar sonucunda, tavayı tenis oynanabilecek hale getiriyorlar. Ancak yaptıkları yazılımın sonucunda "tava" aynı zamanda tamamen kurşun geçirmez hale geliyor. Bunu da oyunun yazılım ekibi internetteki videolardan öğreniyorlar.

"Eurogamer'ın 'item' hakkında yaptığı ayrıntılı video"

Başlarda aslında bu durumu değiştirme kararı alıyorlar, ancak daha sonralarda kelimenin tam anlamıyla "oyuncuların arkasını koruyan" bu itemin böyle de oyuna ilginç bir deneyim katabileceğini farkediyorlar(Tava oyundaki sırt çantasına asılabildiğinden tabiri caizse "kalça koruması" haline geliyor). Bu da zamanla zaten çok güçlü bir yakın hasar itemi olan tavayı en güçlü kalkan itemlerinden biri haline getirerek, oyunun simgesi haline getiriyor. Hatta bizden ünlü yayıncıların da katıldığı ilk PUBG turnuvasında bile ödül olarak kupa yerine altın, gümüş veya bronz tava verilir hale geliyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? PUBG'deki "tava" iteminin bu kadar güçlü bir item haline gelmesi oyunu dengesizleştiriyor mu? Yoksa zaten nadir bir "item" olduğu için oyunu eğlenceli hale getiren güzel bir özellik mi? Lütfen yorumlarda düşüncelerinizi bizimle de paylaşın.