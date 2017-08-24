PUBG Dünya Turnuvasında İlk Bayrağımızı Astık!

İki kişilik takımların karşılaştığı Duo karşılaşmalarda bizleri temsil eden Ferit Karakaya ve Cem Karakoç ile birlikte ilk galibiyetimizi aldık.

Çok sevilen Playerunknown's Battlegrounds'un Almanya Gamescom etkinliğinde düzenlenen turnuvasında bugün Duo karşılaşmalar yapılıyor. İki kişilik takımlardan oluşan maçlarda ülkemizi temsil eden Bosphorus takımın oyuncularından Mithrain ve wtcNN kazandıkları karşılaşma ile bizlere bu turnuva süresince ilk galibiyet sevincini yaşattılar. Daha fazla bu galibiyet sevinçlerini yaşamayı umut ediyoruz.

Galibiyet ardından temsilcilerimiz Türk Bayrağı ile fotoğraf çektirdi. Temsilcilermiz ile yapılan röportajda Cem Karakoç, "Kazandığımız ilk karşılaşmadan dolayı çok mutluyum." açıklamasında bulundu.

Temsilcilerimiz adına 26 Ağustos'ta yapılacak olan büyük final öncesi büyük moral kaynağı olmasını beklediğimiz galibiyet umarız Duo karşılaşmalarda şampiyonluğu getirir. Ayrıca diğer temsilcilerimiz, ZeoNNN ve Mirliva büyük çaba içerisinde Duo karşılaşmalarda yer alıyor. Almanya'da bizleri gurulandıran bütün temsilcilerimize başarılar diliyoruz.