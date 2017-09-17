PUBG Eş Zamanlı Oynanma Rekorunu Artık Elinde Tutuyor!

Tüm Dünya'da milyonlarca kişinin oynadığı Player Unknowns Battlegrounds oyunu, birinci sıradaki DOTA'yı geçerek, eş zamanlı olarak en çok kişinin oynadığı oyun oldu!

PlayerUnknown's Battlegrounds'ın (PUBG) son dönemlerin epeyce başarılı oyunlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. PUBG ve oyunu geliştiren stüdyonun ise bunu bize kanıtlamak için bir şey yapması gerekmiyor, zaten oyun her geçtiğimiz gün yeni bir başarıya veya rekora imza atıyor. Geçtiğimiz günle beraber ise PUBG eş zamanlı oynanma rekourunun sahibi oldu. PUBG daha öncede anlık oyuncu sayısında DOTA 2'yi geçmişti ancak bu sefer tüm zamanların rekorunu uzun bir süre elinde tutacağa benziyor

16 Eylül 2017 tarihinde 1,348,374 kişinin eş zamanlı oynanmasıyla PUBG, Steam'de en fazla eş zamanlı oynanmış olan DOTA 2'nin Mart 2016'da 1,291,328 oyuncunun eş zamanlı olarak oynamasıyla kazandığı tahtını elinden almayı başarıyor. 70 liralık erken-erişim bir oyunun bu kadar kısa zamanda DOTA 2 gibi hem final sürümüne ulaşmış hem de ücretsiz online oyunu bu konuda yıkıp geçmesi de gerçekten PUBG'yi oyuncuların ne kadar çok sevdiğini gösteriyor.

Eş zamanlı oyuncu dataları ise Steam Charts isimli uygulama aracılığıyla alınıyor. Oldukça detaylı veriler sağlayan Steam Charts'ı siz de Steam'deki oyunların sıralamalarına, indirmelerine ve satın alınmaları gibi bilgilere ulaşmak için kullanabilirsiniz. PUBG'nin Steam Charts verilerine ise buradaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? PUBG resmen gümbür gümbür gelmiyor mu?