Erişime açıldığı günden bu yana performans konusunda sıkıntıları eksik olmayan oyunun geliştiricileri, hatalarını kabul etti.

Dünyanın dört bir yanında, yediden yetmişe herkesin severek oynadığı PlayerUnknown's Battlegrounds oyununun, bazı performans problemleri olduğu herkesçe bilinen bir gerçek. PUBG Corp. şirketi bir Steam gönderisiyle performans iyileştirmeleri ve oyunculardan gelen geri dönüşleri değerlendirme konusunda yetersiz kaldıklarını duyurdu. Bunun yanı sıra, hataların gelecekte nasıl çözüme kavuşturulacağına dair de bir yol haritası sundu.

Dev firmanın öncelikle ele alacağı üç başlık “performans, sunucu optimizasyonu ve hile koruması” şeklinde olacak. Performansı artırmak için ilk olarak ışık efektlerinin işlenişini ve araçların farklı zeminler üzerinde ilerleyiş biçimini ele alacaklar. Zaten oyunculara asıl GPU yükü veren de bu iki nokta.

Ardından karakter hareketleri, animasyonlar gibi noktalarda iyileştirmeler yaparak herkes için ideal bir yenileme hızı (framerate) yaratacaklar. Bunun yanı sıra geliştiriciler, oyunculardan uzakta ve park halinde bulunan araçlara yönelik de düzenlemelerde bulunacak.

Son olarak, sunucu optimizasyon çalışmalarına gidilecek. Bu noktada ağ bekleme süresi azaltılarak, nesne konumlandırma iyileştirmeleriyle bu sorunun da üstesinden gelineceği düşünülüyor. Bunlara ek olarak burada sayabileceğimiz daha bir çok yenilik olacak. Eğer ilgileniyorsanız buraya tıklayarak ilgili gönderiye ulaşabilirsiniz.

PUBG Corp. duyurusuna göre artık performans güncelleştirmeleri eskiden olduğu gibi büyük güncellemeler halinde değil, hazır olur olmaz verilecek. Bir başka duyuru ise PUBG’nin 4x4 km boyutundaki yeni haritası Sanhok’u geliştirdikleri yönünde.

Konu hakkında açıklamada bulunan PUBG, “Ekibimiz Sanhok’un her karışını oyuncular için mükemmel kılmak üzere çalışıyor. Taş duvarların örgüsünden, adadaki evlerin etraflarındaki en küçük ayrıntıya kadar her şey mükemmel olacak.” ifadelerinde bulundu.Öte yandan haritanın an itibariyle test aşamasında olduğunu da belirtmekte yarar var.