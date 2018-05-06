PUBG, Hata Nedeni ile Deathmatch Moduna Erken Veda Etti

PUBG; bu cuma kullanıma sunduğu 'deathmatch' modunun sunucuya yaşattığı problemler nedeniyle iptali kararını aldı. Mod, apar topar PUBG'den kaldırıldı.

Yapısı itibariyle stratejiyi, eğlenceyi ve aksiyonu bir arada yaşatan PUBG, oyuncularına daha renkli bir hizmet sunmak adına geçici bir etkinlik modu düzenlemişti. Günüzmüzde online oyunlar tarafından sıkça başvurulan bu tür geçici modlar; oyunun aksiyon yönünü kuvvetlendirerek, oyuna dair olası ilgi kayıplarının önüne geçmek için oluşturulmaktadır. PUBG başarılı bir fikir olarak 5'er kişilik 50 oyunculu modunu oyuncularına sunma kararı almış ve bu modu Cuma günü kullanıma sunmuştu.

Fakat PUBG için bu adım maalesef pek de olumlu sonuçlanmadı. Cuma günü öğleden sonra çıkarılan Desert Knights adlı mod, yaşadığı server problemleri nedeni ile 24 saatten kısa bir sürede apar topar kaldırılmak zorunda kaldı. Oyun sadece modu içinde değil PUBG’nin genel yapısına da zarar vererek birçok oyuncunun PUBG’ye olan erişimini engelledi.

PUBG ekibi, duruma dair yaptığı açıklamada, yaşanan bu aksaklığın onlar için bir ders olduğunu ve mühendislerinin bu tür bir sorunla tekrar karşılaşmamak adına tüm özverisiyle çalıştığını duyurdu. Umarız yakın gelecekte PUBG gibi başarılı bir oyunun, bu tür hatalar sonucu imajına zarar verdiğini görmek zorunda kalmayız.