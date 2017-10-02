PUBG, Yapımcısına 5 Ayda 400 Milyon Dolar Kazandırdı!

2017 yılının en çok sevilen ve satılan oyunu PlayerUnknown's Battlegrounds, yapımcısına ilk 5 ayda 400 milyon dolar kazandırdı.

2017 yılının en iyi oyunu için tartışmasız bir şekilde PlayerUnknown's Battlegrounds diyebiliriz. Aslında teknik olarak bunu diyemeyiz çünkü oyun henüz beta sürümünde ve tamamlanmış bile değil. Bu ‘taslak’ oyun, 30 dolarlık fiyatı ile 13 milyon kişi tarafından satın alındı ve henüz beta aşamasında yapımcısına 400 milyon dolar kazandırdı.

Aşağıdaki görselde, Steam’da en fazla oynanan oyunların günlük kaç bin kullanıcı tarafından ziyaret edildiklerini görebilirsiniz. Belki şaşırtıcı, belki tuhaf bir şekilde PUBG, Steam’ın en çok oynanan oyunu haline gelmiş durumda.

Tüm bunlar kulağa hiç mantıklı gelmiyor. Neden henüz ‘erken erişim’ dönemindeyken milyonlarca kişi PUBG oynuyor? Üstelik 30 dolar gibi bir bedelle ki ülkemizdeki satış fiyatı 70 TL. Bunun tek bir nedeni var; oyun çok iyi. Issız bir adaya dağılmış 100 kişi ve rastgele konumlandırılmış cephanelik ve sağlık araçları. Amaç hayatta kalmak ve sadece bir kazanan olacak.

Belki bu şekilde oyun size yeterince heyecanlı gelmemiş olabilir, fakat oyunun içine girdiğinizde hayatta kalma dürtüsü ve adrenalin hiç eksik olmuyor. Öyle ki oyunlar için bir ‘seviye’ haline gelen GTA V, PlayerUnknown's Battlegrounds’ın gerisinde kalmış durumda. Direkt olay, oyun Mart ayında erken erişime açıldı ve 5 ayda 13 milyon kopya sattı.

PUBG’nin yıl sonuna kadar beta aşamasını sonlandırarak 1.0 sürümünün yayınlanması bekleniyor. Oyun aynı anda Xbox için de satışa çıkacak. Durum gösteriyor ki zaman ilerledikçe PlayerUnknown's Battlegrounds hakkında daha çok rekor haberleri paylaşacağız.