PUBG, Hileciler İçin Yeni Önlemlerini Bugün Devreye Sokuyor

Geçtiğimiz ay içerisinde 1 milyondan fazla oyuncuyu banlayan ve bununla da yetinmeyeceğe benzeyen BattlEye bugün yeni önlemler alıyor.

Dünya oyunculuk tarihine banladığı oyuncu sayısıyla da damga vuran ve popüleritesini günden güne arttıran PUBG, topluluk yöneticisi Andro Dars tarafından yapılan açıklamaya göre yaptığı kıyımla sınırlı kalmayacak. Yeni hile önlemlerini içeren güncelleme bugün itibarı ile oyuncularla buluşacak.

Bugünle birlikte uygulamaya geçecek olan yeni güncelleme hile yapan oyuncular için yeni önlemler içeriyor ve güncelleme geldikten sonra herhangi bir şekilde sunucularda bakım yapılmayacak ve oyuna ara vermek durumunda kalınmayacak. Oyun içerisinde grafiksel değişimler yapan ve çeşitli yardımcı programlar yapan oyuncuları hedef alacak olan bu düzenlemeler oldukça katı değişiklikler içeriyor. Nitekim artık oyuna direk etki etmese de sistem tarafından 'hile yardımcısı' olarak nitelenen yazılımlar da engellemeden nasibini alacak.

Bu programların başında ReShade geliyor. ReShade kullanan oyuncular oyundan geçici veya kalıcı bir ban yemeyecek ama eğer bu program bilgisayarlarında yüklüyse hiçbir şekilde oyuna giremeyecekler. PUBG'nin temiz bir oyun alanı oluşturma konusundaki çabaları oldukça taktire şayan. Bakalım önümüzdeki günlerde aldıkları önlemler git gide başka bir hale bürünecek mi?