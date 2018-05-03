PUBG Corp.'un bugün anons ettiği habere göre, ürün pazarları ile ilgili özellikle üçüncü parti sitelerinin kötüye kullanımı sebebi ile geçici bir durdurma kararı alındı.

PUBG Corp, yaptığı açıklama ile kısa süreliğine pazarlarda öge alım satımlarının durdurulduğunu bildirdi. Gerekçe olarak ise birçok oyunda da daha önce sıklıkla yaşanan 'gerçek para ile ticaret' piyasasının oluşması gösteriliyor. Bu tür bir oluşumun, sistemin kötüye kullanıması olduğunu söyleyen yetkililer, bir çözüm bulunana kadar oyuncular herhangi bir takas işlemi gerçekleştiremeyecek.

Kullanıcıların kişisel trade özelliklerini kötüye kullanarak bazı işlemler yaptıklarını fark ettiklerini söyleyen yetkililer, pazarın ne zaman yeniden açılacağına dair ise kesin bir tarih vermiyor. PUBG Corp., konu hakkında çözüm aradıklarını söylese de, senelerdir birçok oyunda engellenemez şekilde devam eden bu sistemi nasıl yoluna koyabilecekleri merak konusu.

Steam pazarının ise bu durumdan etkilenmeyeceği söyleniyor. Oyuncular Steam üzerinden alışverişe devam edebilecek ve elde ettikleri 'para' Steam cüzdanlarına eklenecek. CS:GO, Dota 2 gibi birçok Valve oyunu bu problem ile uzun zamandır uğraşıyor ve belli ki geliştiriciler artık bu soruna dur demek istiyor. Ancak sorunun ne zaman çözülüp her şeyin düzene gireceğini kestirmek pek mümkün değil.